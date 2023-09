La trascinante marcia della nazionale maschile di Pallavolo ha ripercussioni anche sui palinsesti televisivi. Dopo la vittoria nella prima serata di ieri su Rai2, l’Italia della pallavolo conquista l’ammiraglia della televisione pubblica. La finale degli europei di pallavolo Italia-Polonia di domani sera a Roma sarà trasmessa in telecronaca diretta da Rai 1.

La squadra guidata da Fefé De Giorgi, che ha vinto gli Europei 2021 e i Mondiali 2022, è dunque ad un passo dal entrare ancora un vola nella storia della pallavolo.

Domani sera dunque su Rai1 a partire dalle ore 21:15 tutti a tifare per i ragazzi italiani della Nazionale di pallavolo, che dopo aver battuto ieri sera la Francia in semifinale, ora tenterà di conquistare il titolo. L’appuntamento è dunque su Rai1 che si collegherà con il Palazzetto dello Sport dell’Eur a Roma una mezz’oretta prima per il pre-partita, incontro che inizierà come detto alle ore 21:15. L’evento sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Finale Europei pallavolo su Rai 1, quando va in onda la seconda puntata dei TIM Music Awards 2023?

La prevista seconda serata dei Tim Music Awards dall’Arena di Verona, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada andrà in onda domenica sera alle ore 20:40 sempre su Rai 1 e verrà registrata sabato sera. Stasera invece è confermatissimo l’appuntamento con la prima serata in diretta da Verona dei Tim music Awards.

Analisi Auditel della serata di giovedì 14 settembre 2023

Nelle curve dello share minuto per minuto della serata di ieri, la curva di Rai2, che trasmetteva la semifinale dell’Europeo di volley Italia-Francia, è andata nettamente al comando. La curva rossa partita al 16%, poi chiude sfondando il muro del 20% di share, nettamente in testa.

Appuntamento dunque per la finale degli Europei di pallavolo Italia-Polonia, in diretta da Roma, domani sera, 16 settembre 2023, su Rai1.