Pallamano, Italia-Islanda esordio degli azzurri agli europei di pallamano | La diretta in TV

Oggi gli azzurri tornano dopo 28 anni all’Europeo di pallamano, inseriti in un girone durissimo come squadra di quarta fascia e dunque subito contro l’Islanda, una delle superfavorite. Orario, formazione, girone degli Azzurri e dove vedere la partita in diretta.

Dopo 28 anni l’Italia della pallamano torna a giocarsi un Campionato Europeo e lo fa con un esordio di fuoco contro l’Islanda, considerata una delle principali candidate per raggiungere la zona medaglie. L’appuntamento è per oggi – 16 gennaio 2026 alle ore 18.00 – alla Kristianstad Arena in Svezia, per la prima partita del Gruppo F che comprende anche Ungheria e Polonia.

Europei Pallamano, un ritorno storico

L’ultima – e unica – partecipazione dell’Italia alla fase finale degli Europei risale al 1998, quando gli azzurri giocarono in casa chiudendo all’11° posto sotto la guida di Lino Cervar. Questo ritorno rappresenta il secondo grande appuntamento per la Nazionale dopo il 16° posto ai Mondiali 2025 in Danimarca, dove l’Italia conquistò tre vittorie in sei partite.

Il DT azzurro Bob Hanning si presenta all’esordio con alcune situazioni da monitorare: il capitano Andrea Parisini difficilmente scenderà in campo per un problema fisico che lo affligge, mentre Thomas Bortoli, fermo da tempo per un infortunio alla spalla, dovrebbe essere della partita ma non sarà certamente al 100% Tornerà disponibile anche Leo Prantner, ala destra ferma da quattro mesi che ha dichiarato: “Non vedo l’ora di giocare questa sfida. Siamo molto felici di essere tornati agli Europei. La spalla sta meglio, non sono al 100% ma ci siamo quasi”.

Islanda, avversario di lusso

Gli Azzurri si trovano di fronte un osso durissimo. L’Islanda, alla sua 14esima partecipazione agli Europei, vanta un palmares di tutto rispetto con l’argento olimpico di Londra 2012 e il bronzo agli Europei 2010. Più recentemente ha chiuso al nono posto ai Mondiali 2025 e al decimo agli Europei 2024.

Le stelle della squadra nordica sono il centrale Gísli Kristjánsson e il mancino Ómar Ingi Magnússon, entrambi pilastri del Magdeburg che ha dominato l’Europa negli ultimi anni con due Bundesliga e due Champions League. Kristjánsson è stato eletto MVP della Final4 di Champions in entrambe le occasioni. In porta Viktor Hallgrímsson del Barcelona completa un roster che pesca ben 11 giocatori dalla Bundesliga tedesca.

I precedenti tra le due nazionali, tutti in gare ufficiali tra il 1973 e il 2004, sono largamente favorevoli all’Islanda. Hanning non ha dubbi: “Penso che l’Islanda sia una delle favorite per raggiungere le semifinali. Sono un’ottima squadra con molti giocatori di alto livello e secondo me la migliore del girone”.

Europei Pallamano, il calendario azzurro

Dopo l’esordio di oggi contro l’Islanda, l’Italia affronterà l’Ungheria domenica 18 gennaio alle ore 20.30 e chiuderà il girone contro la Polonia martedì 20 gennaio alle 18.00. Solo le prime due classificate di ogni girone accederanno al Main Round, dove si formeranno due gironi da sei squadre che erediteranno i punti degli scontri diretti della fase preliminare.

Dove vedere Italia-Islanda in TV

Italia-Islanda sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, con streaming disponibile su Sky Go e NOW per gli abbonati. Novità importante: la gara sarà visibile gratuitamente anche sul canale YouTube di Sky Sport, permettendo a tutti gli appassionati di seguire il ritorno dell’Italia agli Europei di pallamano.

Europei Pallamano 2026 – il calendario dell’Italia

Venerdì 16 gennaio

Islanda-Italia ore 18.00

Ungheria-Polonia ore 20.30

Domenica 18 gennaio

Giovedì 16 gennaio

Polonia-Islanda ore 18.00

Italia-Ungheria ore 20.30

Martedì 20 gennaio

Polonia-Italia ore 18.00

Ungheria-Islanda ore 20.30