Nei giorni in cui il nome più caldo del telemercato pare essere Maria Latella, c’è attesa per conoscere le novità dei palinsesti che i network annunceranno in vista della prossima stagione tv. La sensazione – che si basa sulle indiscrezioni in circolazione – è che mancheranno clamorosi colpi di scena, almeno come quelli registrati un anno fa quando – tanto per citare i casi più rumorosi – Barbara d’Urso fu congedata da Mediaset, che accolse Bianca Berlinguer e Myrta Merlino, mentre Fabio Fazio abbandonava la Rai per traslocare con il suo Che tempo che fa su Nove.

Qualche sorpresa potrebbe esserci dalle parti del Biscione, dove per il momento le bocche sono praticamente tutte cucite, o qualcosa di molto simile. La mina vagante resta Fiorello, in predicato di rinnovare la collaborazione con la Rai, magari con un programma di seconda serata, come ventilato ormai da tempo.

Palinsesti tv 2024-2025: quando saranno svelati

Sky ha bruciato sul tempo tutti, illustrando alla stampa i prossimi palinsesti autunnali e invernali di intrattenimento a Roma una settimana fa, precisamente mercoledì 19 giugno al Cinema Barberini. Giovedì 4 luglio sarà La7 a svelare la nuova programmazione. Lo farà presso l’Hotel Principe di Savoia in Piazza della Repubblica a Milano, a partire dalle ore 11.00. Lunedì 15 luglio ecco il Prime Video Presents Italia 2024, ossia la serata di gala nella quale Amazon renderà note molte delle novità di Prime Video della prossima stagione. Il giorno dopo, martedì 16 luglio, sarà la volta di Mediaset, che anche quest’anno giocherà in casa e ospiterà a Cologno Monzese i giornalisti accreditati. Venerdì 19 toccherà a Mamma Rai, nella sede napoletana del servizio pubblico. Per quanto riguarda Warner Bros. Discovery bisognerà attendere addirittura settembre (a Milano). Non a caso, il contratto Rai di Amadeus – l’uomo più atteso – scadrà soltanto a fine agosto.