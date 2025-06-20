E Barbara D’Urso sparisce (di nuovo). Cosa succede alla conduttrice

Barbara D’Urso torna a far parlare di sé. Dopo l’addio – forzato – a Mediaset, il suo lavoro è stato avvolto nel mistero e, nonostante la sua ospitata a Domenica In, non è più apparsa nel piccolo schermo. Stavolta a lanciarne una nuova indiscrezione ci ha pensato Davide Maggio, che ha svelato la presunta presenza della conduttrice nella prossima stagione televisiva Rai. Il giornalista ha dichiarato che i vertici avrebbero messo in atto un progetto che già divide l’opinione pubblica. Nelle bozze dei palinsesti 2025/2026, sarebbe comparso un dettaglio non passato affatto inosservato: otto puntate in prima serata il venerdì sera. Qualche ora dopo, questa voce è stata in realtà smentita da AdnKronos. “Per ora non ci sarà nessuno show in Rai per lei” – si legge. Il suo nome è infatti scomparso dai palinsesti provvisori della tv di Stato.

Barbara D’Urso in Rai? La verità

Le voci hanno parlato che il nuovo programma sarebbe potuto iniziare nel mese di gennaio, e che avrebbe rappresentato una vera e propria rivoluzione per i palinsesti. Questa poteva essere una svolta per la carriera della D’Urso, ma sembrerebbe che si tratti di un’indiscrezione falsa. Lo stesso Davide Maggio ha affermato che l’idea poteva essere “stracciata seduta stante” durante la prima presentazione ufficiale, anche se alcuni telespettatori avrebbero accolto positivamente la volontà della Rai di aprire le porte a una conduttrice che negli anni ha contribuito a rendere la tv italiana quella che è.

Maggio evidenza che si tratta al momento di una scelta più politica che televisiva. Il ritorno della D’Urso in tv avrebbe rappreesntato un cambio di programmazione, ma soprattutto una dichiarazione di intenti da parte di chi governa l’azienda. In rete si leggono molti commenti di italiani che sperano che a lei venga nuovamente affidato il ruolo di “Signora della tv“.

Altri ritorni in Rai

La presentazione ufficiale dei palinsesti Rai 2025/2026 si svolgerà il prossimo 27 giugno a Napoli, e già ci sono le prime indiscrezioni. C’è infatti la possibilità di una reunion della Premiata Ditta, il gruppo composto da Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti. I quattro potrebbero infatti tornare dopo anni di distanza, anche se per il momento non è ancora stata data una conferma ufficiale. L’ipotetico ritorno avverrebbe non prima del 2026. Un’idea – questa – che è ancora in costruzione, anche se per il momento si parla di 3 o 4 appuntamenti che rappresenterebbero la chiusura di un cerchio. Il gruppo comico non ha mai annunciato lo scioglimento, ma negli anni ha preferito dedicarsi ad altri progetti e non è più tornato realmente insieme.