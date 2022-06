Quali eventi sportivi vedremo sulle reti Rai nei prossimi mesi? La risposta è arrivata nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti della tv pubblica 2022-2023. In questo articolo vediamo nel dettaglio l’offerta di Rai Sport per la prossima stagione. Al centro c’è ovviamente la Coppa del mondo di calcio in Qatar, che dal 22 novembre al 18 dicembre vedrà protagoniste, per l’ultima volta nella storia della manifestazione, le migliori 32 squadre del pianeta, che dal 2026 diventeranno 48. Come noto, non ci sarà l’Italia, purtroppo, ma per gli appassionati di calcio, orfani di tutti gli altri tornei (Serie A compresa) sarà un periodo davvero intenso, con quattro partite al giorno nella prima fase, che terminerà venerdì 2 dicembre, due al giorno per ottavi e quarti di finale, tra il 3 e il 12 dicembre, prima della “volata” con le due semifinali e la finale del 18 dicembre alle 15.40, ora italiana.

La Rai, che detiene i diritti del Mondiale in esclusiva free to-air per tutte le piattaforme, offrirà ai propri abbonati la copertura totale: tutte le partite saranno trasmesse in diretta, tra Rai 1, Rai 2 e Rai Sport + HD, con la rete ammiraglia che ospiterà in prima serata 20 gare (tutti i match ad eliminazione diretta). Nel dettaglio, le gare dei gironi si disputeranno alle 11, alle 14, alle 17 e alle 20 italiane.

In Qatar, come ha annunciato la direttrice di RaiSport Alessandra De Stefano, ci saranno sicuramente Lele Adani e Antonio Di Gennaro, ma sono in definizione gli ingaggi di altri ‘talent’ (in pratica, ex calciatori). Le partite (con telecronache realizzate tutte in loco) trasmesse alle 20 su Rai1 saranno seguite da un programma di approfondimento. Previste nel corso delle giornate altre rubriche, non ancora definite:

Al momento le trasmettiamo tutte in esclusiva se poi per un domani ci saranno accordi diversi, è una cosa da chiedere all’ad, nel senso che se poi l’azienda decida che una parte di queste partite vengano cedute, è una cosa che al momento non so.

Per quanto riguarda gli altri sport, Rai2 è la grande protagonista; dal 18 al 25 settembre, la tv pubblica seguirà i Mondiali di ciclismo su strada in programma, in Australia, a Wollongong: tutte le gare per le medaglie saranno proposte in diretta su Rai 2, che ospiterà poi, ad ottobre, anche Tre Valli Varesine e Giro di Lombardia, le gare che, tradizionalmente, chiudono la stagione del ciclismo all’aperto.

Spazio anche per il volley e per il rugby. In particolare, dal 26 agosto all’11 settembre, la Rai racconterà su Rai Sport +HD e Rai2, i Mondiali di pallavolo maschile che si terranno in Polonia e Svezia (e non in Russia dove erano originariamente previsti), mentre dal 23 settembre al 15 ottobre, in Olanda, tra Apeldoorn, Arnhem e Rotterdam, sarà la volta di quelli femminili (azzurre ed azzurri sono campioni uscenti e quindi partono con i favori del pronostico)

Tra il 9 ottobre e il 12 novembre, invece, le azzurre del rugby saranno impegnate in Nuova Zelanda nella Coppa del Mondo 2022, che la Rai distribuirà, anche in questo caso, tra Rai Sport + Hd e Rai 2, per le partite dell’Italia e per quarti, semifinali e finale.

Non è finita: a settembre ecco il tennis, con la Coppa Davis: dal 14 al 18 Bologna ospiterà la fase a gruppi, con gli azzurri di capitan Volandri che debutteranno con la Croazia, prima di affrontare

Argentina e Svezia. In palio ci sono due posti per la fase finale, in programma a Malaga tra il 21 e il 27 novembre: tutti i match degli azzurri andranno in onda in diretta su Rai 2.

Restano in tema di tennis, tra il 13 e il 20 novembre sarà la volta delle ATP Finals di Torino (in esclusiva free-to-air fino al 2025), il torneo di fine stagione che mette di fronte i migliori otto giocatori del mondo in singolare e le migliori otto coppie del doppio: sarà trasmesso in diretta su Rai 2.

La seconda rete della tv pubblica, infine, trasmetterà tra il 29 ottobre e il 29 dicembre la Coppa del Mondo di sci alpino.