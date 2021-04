Palinsesti Rai: programmazione maggio 2021

Siamo agli sgoccioli di una stagione televisiva che ha dato l’impressione di essere trascorsa in uno schiocco di dita. I palinsesti Rai con il mese di maggio andranno a mettere il sigillo di alcune trasmissioni mentre altre, come abbiamo già avuto modo di raccontarvi, andranno in vacanza solo alla fine di giugno. Da sottolineare che su Rai 1 il sabato sarà nel segno di Beppe Fiorello e di uno degli eventi musicali più attesi del momento, l’Eurovision Song Contest.

Non saranno citati direttamente nel calendario che vi proponiamo ogni mese, ma per Rai 2 il discorso sarà centrato soprattutto sullo sport e sul ritorno del Giro d’Italia che torna al suo classico appuntamento primaverile. Alla fine del mese tornerà in onda Game of Games con Simona Ventura. Su Rai 3 è in arrivo il nuovo ciclo di puntate di Un giorno in pretura con Roberta Petrelluzzi nella seconda serata del sabato.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2021 – RAI 1

Lunedì: (dal 3/5) Fiction: Chiamami ancora amore (1°TV)

Fiction: Chiamami ancora amore (1°TV) Martedì: Fiction: Il commissario Montalbano (Replica); (11/5) Premio David di Donatello 2021

Fiction: Il commissario Montalbano (Replica); Premio David di Donatello 2021 Mercoledì: Documentari: Ulisse – Il piacere della scoperta

Documentari: Ulisse – Il piacere della scoperta Giovedì: Fiction: Un passo dal cielo 6

Fiction: Un passo dal cielo 6 Venerdì: Show: Top Dieci

Show: Top Dieci Sabato: (1/5) Fiction: Sotto copertura – La cattura di Zagaria (Replica); (8/5) Film: L’oro di Scampia; (15/5) Film: Io non mi arrendo

Fiction: Sotto copertura – La cattura di Zagaria (Replica); Film: L’oro di Scampia; Film: Io non mi arrendo Domenica: (2/5) Fiction: La Compagnia del cigno 2 (1°TV)

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2021 – RAI 2

Lunedì: (3/5) Film: Il vegetale (1°TV); (10/5) Film: A Napoli non piove mai

Film: Il vegetale (1°TV); Film: A Napoli non piove mai Martedì: Show: Un’ora sola vi vorrei

Show: Un’ora sola vi vorrei Mercoledì: (5/5) Film: Il sole è anche una stella (1°TV); (12/5) Film – After (1°TV)

Film: Il sole è anche una stella (1°TV); Film – After (1°TV) Giovedì: Attualità – Anni ’20

Attualità – Anni ’20 Venerdì: Telefilm: N.C.I.S./Clarice/Instinct

Telefilm: N.C.I.S./Clarice/Instinct Sabato: Telefilm: F.B.I./Blue Bloods

Telefilm: F.B.I./Blue Bloods Domenica: (2/5) Telefilm: The Rookie/Bull

PROGRAMMAZIONE MAGGIO 2021 – RAI 3