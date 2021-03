Palinsesti Rai: programmazione aprile 2021

Nuovi appuntamenti per il mese di aprile sulle reti Rai. Tra serie tv rinnovate e spettacoli speciali che riempiranno soprattutto il sabato sera della rete ammiraglia per contrastare la corazzata di Maria de Filippi su Canale 5, i Palinsesti Rai del mese ‘pasquale’ avranno come sempre il modo di offrire un prodotto all’altezza del suo pubblico.

Nella prima parte del mese da sottolineare su Rai 1 il ritorno di Un passo dal cielo con la sesta stagione, su Rai 2 segnaliamo l’inizio di Game of Games (già dal 31 marzo) che segna il ritorno di Simona Ventura in TV, mentre su Rai 3 Titolo V sarà sostituito da una serie di spettacoli culturali.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 10 APRILE 2021

PROGRAMMAZIONE APRILE 2021 – RAI 1

Lunedì: (dal 5/4) Fiction – La fuggitiva (1°TV)

Fiction – La fuggitiva (1°TV) Martedì: Fiction – Leonardo (1°TV)

Fiction – Leonardo (1°TV) Mercoledì: (7/4) Film – Modalità aereo (1°TV)

Film – Modalità aereo (1°TV) Giovedì: (dall’1/4) Fiction – Un passo dal cielo 6 (1°TV)

Fiction – Un passo dal cielo 6 (1°TV) Venerdì: (2/4) Dal Sagrato della Basilica di San Pietro – Via Crucis presieduta da Papa Francesco; (9/4) Show – Canzone Segreta

Dal Sagrato della Basilica di San Pietro – Via Crucis presieduta da Papa Francesco; Show – Canzone Segreta Sabato: (3/4) Show – Una serata tra amici; (10/4) Film – Sotto copertura

Show – Una serata tra amici; Film – Sotto copertura Domenica: (4/4) Film – Risorto

PROGRAMMAZIONE APRILE 2021 – RAI 2

Lunedì: (5/4) Film – Ben Hur (1°TV)

Film – Ben Hur (1°TV) Martedì: (6/4) Show – Un’ora sola vi vorrei

Show – Un’ora sola vi vorrei Mercoledì: Game show – Game of Games

Game show – Game of Games Giovedì: Attualità – Anni ’20

Attualità – Anni ’20 Venerdì: (2/4) Film – Quello che veramente importa; (9/4) Telefilm: N.C.I.S/Clarice/Gli specialisti

Film – Quello che veramente importa; Telefilm: N.C.I.S/Clarice/Gli specialisti Sabato: Telefilm – F.B.I/Blue Bloods (il 10/4 si aggiunge Instinct)

Telefilm – F.B.I/Blue Bloods (il 10/4 si aggiunge Instinct) Domenica: Telefilm – 9-1-1/9-1-1: Lone star/Instinct

PROGRAMMAZIONE APRILE 2021 – RAI 3