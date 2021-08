Palinsesti Rai: programmazione Agosto 2021

L’ultimo atto delle repliche, l’ultimo del fuori garanzia. Il mese di agosto per i Palinsesti Rai sarà il rush finale del palinsesto estivo prima della nuova stagione televisiva 2021/22. Sul piatto di queste settimane ancora sport e ancora olimpiadi sulla rete olimpica Rai 2 che seguirà anche le paralimpiadi nella seconda parte del mese. Per Rai 1 e Rai 3 è ancora tempo per lasciare a riposo il prime time, ma i motori dietro le quinte si stanno nuovamente scaldando. Fiction e film faranno da padrone nel mese più rovente dell’anno, d’altronde è così che la tv si è abituata. Gli ombrelloni sono ancora aperti e le produzioni nuove di pacca per questo – come consuetudine – rimangono ai box.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 14 AGOSTO 2021

PROGRAMMAZIONE AGOSTO 2021 – RAI 1

Lunedì: 2/8 Film: The help; 9/8 Film – Big Eyes

Film: The help; Film – Big Eyes Martedì: 3/8 Carramba! che sorpresa (Replica); 10/8 Film – Ricatto d’amore

Carramba! che sorpresa (Replica); Film – Ricatto d’amore Mercoledì: Documentario – SuperQuark

Documentario – SuperQuark Giovedì: Fiction – DOC – Nelle tue mani

Fiction – DOC – Nelle tue mani Venerdì: dal 6/8 Spettacolo – Canzone Segreta

Spettacolo – Canzone Segreta Sabato: Talent Show – The Voice Senior; 14/8 Spettacolo – Il volo, tributo a Ennio Morricone

Talent Show – The Voice Senior; Spettacolo – Il volo, tributo a Ennio Morricone Domenica: 1/8 Film: Si accettano miracoli; 8/8 Film – Non c’è più religione

PROGRAMMAZIONE AGOSTO 2021 – RAI 2

Fino al 7 agosto tutte le sere in prime time: Il circolo degli anelli. La programmazione normale riprende dall’8 agosto 2021.

Lunedì: dal 9/8: Telefilm – Hawaii Five-0/N.C.I.S. New Orleans

Telefilm – Hawaii Five-0/N.C.I.S. New Orleans Martedì: dal 10/8: Serie TV – Squadra Speciale Cobra 11

Serie TV – Squadra Speciale Cobra 11 Mercoledì: 11/8: Film – La nostra seconda vita (1°TV)

Film – La nostra seconda vita (1°TV) Giovedì: 12/8 Serie TV – Delitti in paradiso

Serie TV – Delitti in paradiso Venerdì: 13/8 Film – Ella Schon – Una famiglia di troppo (1°TV)

Film – Ella Schon – Una famiglia di troppo (1°TV) Sabato: 14/8 Film – Ambigua Ossessione (1°TV)

Film – Ambigua Ossessione (1°TV) Domenica: dall’8/8 – Delitti in Paradiso (a seguire) Film – Il lato oscuro della mia matrigna

PROGRAMMAZIONE AGOSTO 2021 – RAI 3