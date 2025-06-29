Palinsesti Rai, i grandi esclusi: chi non rivedremo più

Il 27 giugno 2025 sono stati presentati i palinsesti Rai 2025/2026, e i vertici hanno annunciato i confermati e gli esclusi della prossima stagione televisiva. Tra le grandi novità c’è stato ad esempio l’approdo di Gabriele Corsi come co-conduttrice di Mara Venier per la sua Domenica In, ma anche il ritorno di Roberto Benigni in un programma del tutto nuovo dedicato al Vaticano. In più l’attrice Whoopi Goldberg farà parte – con grande sorpresa – del cast di Un Posto al Sole, la rinomata soap Rai in onda ogni giorno su Rai 3.

Le novità della nuova stagione Rai

Nell’offerta della prima serata di Rai 2 ci saranno due nuove produzioni, in primis Freeze – il fresh show di intrattenimento presentato da Nicola Savino e Rocio Munoz Morales – e Gli Scatenati, il programma condotto dai The Jackal. In più è stato confermato BellaMa, programma pomeridiano di Rai 2 creato e condotto da Pierluigi Diaco, e a settembre ci sarà inoltre il debutto dello spin-off serale BellaMa di Sera. A settembre torna anche la nuova versione di Boss in Incognito con la conduzione che verrà affidata a Elettra Lamborghini. A ottobre torna invece Teo Mammucari con Lo Spaesato e, tra le conferme autunnali, c’è il format Belve di Francesca Fagnani, oltre allo spin-off Belve Crime.

Non mancheranno inoltre Tale e Quale Show, Ballando con le Stelle, The Voice Senior, Affari Tuoi, Semplicemente Mannoia, Festival Giovani e Lo Zecchino d’Oro, diventati tutti un must della televisione italiana.

Chi sono i grandi esclusi

In sede Rai, è stata annunciata anche la cancellazione di alcuni programmi. Sono infatti stati esclusi dal palinsesto ‘Agorà weekend’ di Sara Mariani, ‘Rebus’ di Giorgio Zanchini e il programma d’inchiesta ‘Il fattore umano’ di Raffaella Pusceddu e Luigi Montebello. A non essere presenti sono inoltre Tango di Luisella Costamagna e Generazione Z di Monica Setta. Cancellato anche Citofonare Rai 2 condotto da Paola Perego e Simona Ventura dopo quattro stagioni, pare per dare spazio alle gare dei Mondiali di Sci. Doccia fredda anche per Alessandro Cattelan, che è assente dai palinsesti Rai.

“Per lui è finito lo show su Rai 2 e nelle decisione del direttore Prime Time non c’è spazio per lui” – ha detto l’amministratore delegato Rai – “Alessandro è talento complicato per tv generalista, ma penso che tutti noi dobbiamo pensare a scenari futuri in cui non possiamo non pensare di mettere nuovi volti, facce giovani. E’ complicato il suo innesto in una Tv generalista. Spero la sua strada in Rai possa proseguire, il suo impatto commerciale è conosciuto“.