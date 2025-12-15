Palinsesti Rai e Mediaset 2026, i programmi TV che vedremo

Il 2026 sarà un anno televisivo ricco di novità che coinvolgeranno sia i palinsesti della Rai che quelli di Mediaset. Dati share alla mano le due dirigenze sono pronte ad affrontare i prossimi mesi con uno sguardo sempre rivolto verso all’Auditel. E se la rete di stato punta sulle fiction, fiore all’occhiello della Rai, e sui grandi show come Sanremo, Mediaset non è da meno e schiera le soap turche, che conquistano il pubblico, e tutti i programmi di Maria De Filippi, che si rivelano sempre vincenti.

La finale di Tu si que vales ha battuto Ballando con le stelle e questo era un traguardo inatteso anche per la regina della tv. In occasione dell consueta conferenza stampa di Natale, Pier Silvio Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni finalizzate a porre fine a diversi rumors. In primo luogo ha confermato la programmazione de Il Grande Fratello Vip, anche se per ora non si conosce la data del debutto. Non ci sarà invece L’Isola dei famosi che per quest’anno, a causa di diverse problematiche, non andrà in onda.

L’AD di Mediaset ha anche elogiato la fiction della Rai e si è impegnato a realizzare più serie, anche sono impegnative. Inoltre si è mostrato orgoglioso per il successo di Temptation Island, reality che ha sbancato negli ascolti e che sta ottenendo una particolare attenzione anche in Spagna, anche se li non c’è Maria De Filippi dietro le quinte e questo si percepisce. Intanto a Gennaio tornerà in onda Zelig, da dopo l’Epifania prenderà il via C’è Posta per Te e in seguito il serale di Amici.

Rai, nuovi palinsesti: le Olimpiadi 2026, fiction, e talk

La programmazione Mediaset 2026 punta a consolidare i palinsesti, si affida ai format di successo e riduce i rischi al minimo. Diversamente la Rai è dedita alla sperimentazione e debutta con diversi nuovi format. Intanto nelle prime settimane del primo anno alcuni programmi saranno dedicati all’Olimpiadi 2026 per cui ci sarà una programmazione ben gestita e organizzata. Inoltre è previsto il debutto del nuovo talk di Fabio Volo, Tribù.

Carlo Conti sarà protagonista del Festival di Sanremo dove cercherà di offrire al pubblico uno spettacolo che concilia tradizione e innovazione e la scelta dei cantanti in gara conferma questa tendenza. Ad inizio Marzo ci sarà uno speciale dedicato a Lucio Dalla e uno per David Bowie a 10 anni dalla sua scomparsa. Non mancheranno i talk, i film d’autore e diverse serate tematiche oltre ovviamente alle nuove stagioni delle fiction più amate.

2026 palinsesti conciliano tradizione, innovazione e spettacolo

Rai e Mediaset hanno scelto di adottare politiche diverse in merito alla programmazione dei prossimi giorni. Entrambe conoscono i propri punti deboli e di forza e puntano a valorizzare quest’ultimi per conquistare lo share. Berlusconi si affida ai format consolidati e sa d’avere dalla sua parte Maria De Filippi, mentre la Rai non esita a rinnovare il palinsesto e a investire su volti nuovi. Cambiamenti che ad oggi si sono rivelati vincenti.

Ovviamente in corso d’opera i palinsesti possono variare: il successo inaspettato di un programma può condizionare la messa in onda di altri format e La Ruota della Fortuna n’è la conferma. La sua affermazione ha costretto i vertici Mediaset a trovare una nuova collocazione a Striscia la Notizia e la Rai a dare maggiore visibilità a Affari Tuoi.