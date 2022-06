Durante la presentazione ufficiale dei Palinsesti Rai 2022-2023, è stata presentata anche l’offerta riguardante la direzione Cinema e Serie Tv (che non riguarda, ovviamente, le serie e le fiction italiane prodotte da Rai Fiction).

Tra le novità principali annunciate dal direttore Francesco Di Pace, troviamo la seconda stagione di Morgane – Detective Geniale, reduce dal buon successo della prima stagione andata in onda nell’autunno dell’anno scorso.

Una parte della programmazione del prossimo autunno, inoltre, sarà a carattere sportivo, considerando che a dicembre, si svolgeranno i campionati mondiali di calcio (al quale l’Italia non prenderà parte).

Di seguito, trovate tutte le novità, da Rai 1 a Rai 4.

Palinsesti Rai: Cinema e Serie Tv su Rai 1

A partire dal 4 ottobre 2022, ogni martedì in prima serata, come già anticipato, andrà in onda la seconda stagione di Morgane – Detective Geniale. La prima stagione, per la cronaca, ha ottenuto una media del 18% di share.

A novembre, precisamente il 1°, l’8 e il 9, sempre il martedì in prima serata, andrà in onda la miniserie Sophie Cross, storia di un’avvocata che si metterà alla ricerca del figlio scomparso nel nulla.

Per quanto riguarda i film, con l’avvicinarsi dei mondiali, Rai 1 proporrà il ciclo Vite da Campioni, Grandi Sfide, Grandi Imprese, con il documentario Mi chiamo Francesco Totti e con film in prima visione a tema sportivo come The Keeper, che racconta la storia vera di Bert Trautman, portiere del Manchester City, e il film italiano Il campione, di Leonardo D’Agostini, con Stefano Accorsi.

Altri film in prima tv saranno Cena con delitto – Knives out, con Daniel Craig, Jamie Lee Curtis, Toni Colette e Chris Evans, e Divorzio a Las Vegas, con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Menphis e Gianmarco Tognazzi.

Palinsesti Rai: Cinema e Serie Tv su Rai 2

Su Rai 2, da sabato 1° ottobre 2022, in prima serata, andrà in onda in prima visione assoluta la quinta stagione di S.W.A.T..

Nel corso della prossima stagione televisiva, andranno in onda anche Tutti Mentono, miniserie spagnola sulla storia di un’insegnante a cui viene stravolta la vita quando un video esplicito, che la ritrae insieme ad un suo studente, viene rese pubblico, e L’Isola delle 30 Bare, miniserie francese basata sul famoso romanzo omonimo di Maurice Leblanc.

Per quanto riguarda i film, in autunno, la serata dedicata al cinema sarà il mercoledì. Tra i film italiani, troveremo L’amore a domicilio, con Miriam Leone e Simone Liberati, Restiamo amici, con Michele Riondino, e L’incredibile storia dell’Isola delle Rose, con Elio Germano e Matilda de Angelis.

Tra i titoli internazionali in prima visione, andranno in onda Charlie’s Angels, con Elizabeth Banks e Kristen Stewart, Jumanji – The Next Level, con Dwayne Johnson, e Bad Boys for Life, con Will Smith e Martin Lawrence.

Palinsesti Rai: Cinema e Serie Tv su Rai 3

Dal 26 agosto, ogni venerdì sera su Rai 3, andrà in onda il ciclo Rai 3 per Venezia – Italiani in Mostra, con i film Lacci di Daniele Luchetti, con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Silvio Orlando, Laura Morante, e I predatori, di e con Pietro Castellitto.

Le proposte dedicate al cinema italiano continueranno a partire dal 30 settembre, sempre ogni venerdì in prima serata, con un ciclo di film dedicati al nostro cinema.

Il giovedì, invece, sarà il giorno del cinema internazionale con i film Un’intima convinzione e Official Secrets – Segreti di stato e con la miniserie inglese Flesh and Blood, proposta in due serate.

Palinsesti Rai: Cinema e Serie Tv su Rai 4

Su Rai 4, da segnalare la prima stagione di Faster Than Fear, la seconda stagione di Resident Alien, la seconda stagione di Pagan Peak e i film Non uccidere – No matarás, Hinterland e Semper Fi – Fratelli in armi.