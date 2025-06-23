Palinsesti Rai, “Alberto Angela al posto di Bruno Vespa”. Ma la trattativa salta, i motivi

“Alberto Angela al posto di Bruno Vespa”, questo uno dei rumors che circola da giorni nei corridoi di Viale Mazzini. In vista dell’annuncio dei palinsesti Rai della prossima stagione i vertici di rete stanno ancora apportando diversi cambiamenti. Come sempre tutto deve essere incastrato alla perfezione e nessun potenziale format di successo deve rimanere fuori o peggio collocato in una fascia oraria o giorno inadeguato. E se a condizionare la scelta di personaggi e programmi sono solitamente gli ascolti, in Rai sembra che anche altri aspetti incidano sulla conquista di un apposito spazio.

D’anni Alberto Angela è la voce della cultura della Rai, ha portato al successo, anche in prima serata format, che hanno attirato l’attenzione del pubblico e oggi, oltre ai vari prime time che conduce periodicamente, è alla guida di Passaggio a Nord Ovest che va in onda il sabato pomeriggio. Spazio che non gli rende merito e dove non riesce a emergere nonostante la qualità dei vari servizi mandati in onda. Angela dedica molta attenzione al programma, ma è evidente che per rilanciarlo andrebbe cambiata la sua programmazione. A quanto pare i vertici di rete avrebbero pensato alla seconda serata occupata attualmente da Bruno Vespa con il suo Porta a Porta.

Il consolidato talk del giornalista che va in onda ormai da trent’anni dovrebbe cedere il posto a Passaggio a Nord Ovest: questa la trattiva in corso da qualche giorno. Trattativa che ha quanto pare è saltata e questo per una serie di motivi che hanno coinvolto i dirigenti di rete, ma anche Bruno Vespa, volto iconico della Rai con alle spalle una carriera giornalistica e da conduttore stimabili e che pochi colleghi possono vantare. A quanto pare Vespa non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo spazio e di ridurre la messa in onda di Porta a Porta.

Passaggio a Nord Ovest, cambio di programmazione in vista?

L’ascendente di Bruno Vespa è stato tale che ha rimandato al mittente l’idea di programmare Passaggio a Nord Ovest in seconda serata. Il format di Piero Angela per il momento andrà in onda nella sua programmazione ordinaria, non verrà spostato anche se posto in un contesto non facile per emergere. Porta a Porta è confermato nelle tre seconde serate del martedì. mercoledì e giovedì. e continuerà ad essere un punto fermo degli italiani.

Vespa avrebbe così contestato i vertici di rete ribadendo il successo del suo talk. In tanti anni di programmazione Porta a porta ha ottenuto ascolti rilevanti per la seconda serata. Si è occupato di politica, ma anche di cronaca e costume e rappresenta lo specchio dell’Italia da diversi punti di vista. E’ il salotto tv per eccellenza e fonte d’ispirazioni di moltissimi altri talk che hanno cercato di emularlo e non sempre ci sono riusciti. Resta un punto di riferimento importante per gli italiani e la sua la sua programmazione non può essere ridotta, neanche per Alberto Angela.

27 giugno 2025, annuncio dei palinsesti Rai

Per il momento i vertici Rai sono ancora impegnati a definire gli ultimi dettagli dei prossimi palinsesti. Tra conferme e nuovi arrivi le novità sono diverse. Nei prossimi giorni il Consiglio d’Amministrazione si riunirà proprio per approvare la nuova programmazione e poi ci sarà l’annuncio ufficiale.

La conferenza stampa per rivelare il nuovo palinsesto è prevista per il 27 Giugno 2025. Come ogni anno oltre i principali rappresentati di giornali, radio e tv, saranno presenti i diversi protagonisti della Rai e della prossima stagione televisiva. Non resta che attendere di conoscere tutte le novità.