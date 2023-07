Alberto Angela tiene saldamente le fila dell’offerta di Rai Cultura, che apre la carrellata dei suoi prodotti annunciando subito il ritorno di Ulisse – Il Piacere della scoperta, con 4 nuove puntate nel prime time del mercoledì a partire dall’11 ottobre, e di Stanotte a… nella prima serata del Natale di Rai 1. Se delle 4 nuove puntate di Ulisse si sanno già tappe e argomenti (da Petra e la Giordania alla Amsterdam di Anna Frank, dalle meraviglie di Istambul a Nerone e all’incendio di Roma), non si sa ancora dove si svolgerà il viaggio natalizio di Angela, un vero regalo per il pubblico di Rai 1.

A proposito di strenne, non ci sarà quest’anno lo show di ‘capodanno’ di Roberto Bolle: si lavora su altri progetti in altre collocazioni. Una tradizione che cambia, dunque.

Ma vediamo la proposta di Rai Cultura per i palinsesti 2023-2024 suddivisa per fasce per quanto riguarda le reti generaliste.

Rai Cultura, i programmi di prima serata

Tolti Ulisse e Stanotte a…, l’offerta di Rai Cultura vede alcuni ritorni interessanti, come il teatro in diretta di Vincenzo Salemme che torna con una serata-evento nel 2024 su Rai 2 per un altro appuntamento con Salemme, il bello della diretta dopo il recente “Napoletano? E famme ‘na pizza!”.

Su Rai Tre torna Splendida Cornice il giovedì dal 28 settembre con Geppi Cucciari, ‘fresca’ della presentazione del Premio Strega e del dialogo ‘surrealista’ con il ministro Sangiuliano. Restiamo su Rai 3 per l’articolata offerta del sabato sera: si parte a settembre con un nuovo programma di Giorgio Zanchini, Italic, con tre puntate su altrettanti geni italiani (Caterina de’ Medici, Enrico Caruso e Guglielmo Marconi); a ottobre, invece, debutta Macondo, nuovo programma condotto da Camila Raznovich all’insegna della divulgazione culturale sui temi più green con uno sguardo ai giovanissimi. A novembre torna Insider – Faccia a faccia con il crimine, mentre a dicembre è la volta di Sapiens – Un solo pianeta.

La novità di seconda serata, da Lodo Guenzi a Barbareschi

La seconda serata è forse quella che offre qualche altra novità: partiamo da Tutto quanto fa cultura, in onda nella seconda serata di Rai 2 alle 00.30 il mercoledì dal 27 settembre: la vera novità è il conduttore, Lodo Guenzi, che intraprende questo viaggio all’insegna del cinema, visto come lente per osservare il mondo e interrofare il presente.

Su Rai 3 arriva Luca Barbareschi con In barba a tutto, dal 3 dicembre la domenica alle 23: un appuntamento con il punto di vista di Barbareschi sulle cose, con 8 puntate articolate tra interviste, monologhi, clip e servizi per “far riflettere i telespettatori”.

Sempre su Rai 3 tre appuntamenti speciali con Simonetta Agnello Hornby e Massimo Fenati alla scoperta dei luoghi meno conosciuti, della cultura più nascosta, delle tradizioni più profonde di una terra meravigliosa: parliamo di Viaggio in Sicilia, in onda dal 2 al 5 gennaio alle 23.

Appuntamento speciale anche quello fissato su Rai 3 per il 26 e il 27 dicembre, sempre alle 23: si tratta de Il Papa incontra gli artisti, un racconto in due puntate tra arte contemporanea e fede, che aiuta anche a celebrare i 5o anni dell’inaugurazione della Sezione di Arte Moderna e Contemporanea dei Musei Vaticani.

Per restare sul fronte ‘eventi’, Rai Cultura produrrà anche nel 2023 la Prima della Scala di Milano.

Rai Cultura e l’access prime time

L’access prime time di Rai Cultura è dedicato a Rai 3 dove dal 28 agosto, dal lunedì al venerdì, va in onda Viaggio in Italia, che ha l’obiettivo di promuovere il turismo di prossimità, con una narrazione ‘dal basso, data da chi vive e lavora nei piccoli borghi protagonisti. Dal 25 settembre, invece, le nuove puntate di Via dei Matti n.0, con Valentina Cenni e Stefano Bollani.

Il daytime mattina e pomeriggio di Rai Cultura

Anche in questo caso la produzione ritrova titoli consolidati distribuiti sulle tre reti, come Il Caffè, Passaggio a Nord-Ovest, A Sua Immagine, Alla scoperta del ramo d’oro con Edoardo Camurri (al via su Rai 3 il 4 settembre), Quante storie (che torna su Rai 3 l’11 settembre), Passato e Presente (sempre su Rai 3 dal 6 novembre), l’immarcescibile Geo (dall’11 settembre), Kilimangiaro (che torna nel pomeriggio di Rai 3 a ottobre) oltre alle rubriche dedicate alle diverse religioni.

I ritorni nel 2024

Confermati e attesi nel 2024 Caro Marziano di PIF, Le ragazze, condotto ancora da Francesca Fialdini, La gioia della musica raccontata da Corrado Augias e le belle storie de L’Avversario, con Marco Tardelli che intervista grandi protagonisti dello sport, alla ricerca della loro ‘nemesi’.

Da tenere d’occhio nelle Tematiche

La proposta di Rai Cultura si fa più forte ed evidente nei palinsesti delle reti generaliste, su tutte Rai Storia e Rai 5. Tra le proposte offerte ne segnaliamo alcune che riteniamo di particolare interesse.

Nel Secolo Breve , in onda su Rai Storia venerdì 15 settembre alle 21.15 con Alessandro Barbero che racconta in questo appuntamento della Repubblica di

Salò”, sorta il 23 settembre 1943 per volontà di Hitler dopo l’armistizio e la liberazione di Mussolini al Gran Sasso. Un racconto e un approfondimento su uno dei momenti più tragici della nostra storia, in un Paese divenuto teatro di guerra.

, in onda su Rai Storia venerdì 15 settembre alle 21.15 con Alessandro Barbero che racconta in questo appuntamento della Repubblica di Salò”, sorta il 23 settembre 1943 per volontà di Hitler dopo l’armistizio e la liberazione di Mussolini al Gran Sasso. Un racconto e un approfondimento su uno dei momenti più tragici della nostra storia, in un Paese divenuto teatro di guerra. Raffa in the Sky , in onda su Rai 5 venerdì 29 settembre alle 21.15: si tratta di una nuova opera su Raffaella Carrà commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per il 2023 al compositore Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un’idea di Francesco Micheli che firma la regia dello spettacolo.

, in onda su Rai 5 venerdì 29 settembre alle 21.15: si tratta di una nuova opera su Raffaella Carrà commissionata dalla Fondazione Teatro Donizetti per il 2023 al compositore Lamberto Curtoni su libretto di Renata Ciaravino e Alberto Mattioli, da un’idea di Francesco Micheli che firma la regia dello spettacolo. Muti prova Le Nozze di Figaro , su Rai 5 il venerdì alle 21.15 dal 3 novembre per quattro serate.

, su Rai 5 il venerdì alle 21.15 dal 3 novembre per quattro serate. Appresso alla musica , sempre su Rai 5 nella seconda serata del martedì dal 19 dicembre: 20 puntate con Renzo Arbore e Gegè Telesforo all’insegna della grande musica degli anni ’70 e ’80 con il repertorio di DOC e dei materiali raccolti dallo stesso Arbore.

, sempre su Rai 5 nella seconda serata del martedì dal 19 dicembre: 20 puntate con Renzo Arbore e Gegè Telesforo all’insegna della grande musica degli anni ’70 e ’80 con il repertorio di DOC e dei materiali raccolti dallo stesso Arbore. Art Night , su Rai 5 in prima serata dal 6 dicembre: il ritorno di Neri Marcorè in uno dei programmi più interessanti dell’offerta di genere.

, su Rai 5 in prima serata dal 6 dicembre: il ritorno di Neri Marcorè in uno dei programmi più interessanti dell’offerta di genere. Romeo e Giulietta , di Mario Marone, in onda su Rai 5 sabato 4 novembre alle 21.15: dopo l’opera, ritroviamo il regista napoletano alle prese con la tragedia di William Shakespeare per la sua prima regia con la compagnia del Piccolo Teatro Strehler di Milano.

, di Mario Marone, in onda su Rai 5 sabato 4 novembre alle 21.15: dopo l’opera, ritroviamo il regista napoletano alle prese con la tragedia di William Shakespeare per la sua prima regia con la compagnia del Piccolo Teatro Strehler di Milano. Jungle Book Reimagined, su Rai 5 il 2 dicembre alle 21.15: il coreografo anglo-bengladese Akram Khan, icona della danza inglese e internazionale, presenta la sua reinvenzione de “Il Libro della giungla” di Rudyard Kipling. Dieci danzatori e danzatrici internazionali in scena; le riprese effettuate al Teatro Argentina di Roma nell’ambito di Romeuropa Festival 2023.

Foto tratta dalla Pagina FB di Alberto Angela