Oggi, venerdì 7 luglio 2023, sono stati presentati i Palinsesti Rai riguardanti la stagione televisiva 2023-2024.

Per quanto concerne l’offerta di Rai Sport, la novità principale della prossima stagione sarà Rai Sport Live che andrà in onda su Rai 2 a partire da domenica 1° ottobre, alle ore 16. Rai Sport Live sarà uno spazio live che andrà in onda prima di Novantesimo Minuto, e che sarà dedicato alle partite di cartello dei campionati delle discipline più importanti, con commenti e speciali sui personaggi dello sport italiano.

Confermato, ovviamente, anche Novantesimo Minuto, con il ritorno della doppia conduzione, che andrà in onda su Rai 2 a partire da domenica 10 settembre, dalle ore 18:25.

La nuova edizione de La Domenica Sportiva, che nel 2024 festeggerà i 70 anni di messa in onda, invece, andrà in onda su Rai 2 a partire da domenica 20 agosto, in seconda serata. L’Altra Domenica Sportiva, invece, avrà inizio domenica 10 settembre.

ATuttoCampo, invece, andrà in onda su Rai 2, in terza serata, a partire da venerdì 15 settembre.

Per quanto riguarda, invece, i principali eventi sportivi che verranno coperti da Rai Sport, invece, ricordiamo le ATP Finals e la Coppa Davis di tennis, le classiche autunnali di ciclismo, la Ryder Cup di golf (per la prima volta) e la lunga stagione degli sport della neve e del ghiaccio.

Rai Sport: i programmi del canale tematico

Sul canale tematico Rai Sport, da giovedì 14 settembre, dalle ore 19, andrà in onda Radiocorsa, dedicato al mondo del ciclismo (in replica su Rai 2 in terza serata).

Sempre da giovedì 14 settembre, in seconda serata, avrà inizio Reparto Corse, rubrica di approfondimento dedicata alle quattro e alle due ruote. Anche questo programma verrà replicato su Rai 2 in terza serata.

Da giovedì 28 settembre, invece, in seconda serata, andrà in onda L’uomo e il mare, programma dedicato alla vela (in replica su Rai 2 in terza serata).

Da venerdì 3 novembre, nel pomeriggio, andrà in onda invece Sportabilia, magazine dedicato agli sport paralimpici.

Da lunedì 11 settembre, in seconda serata, infine, andrà in onda Calcio Totale, commento al campionato, alle coppe europee e non solo, in replica su Rai 2 in terza serata.