Palinsesti Prime Video: tutte le novità (e i grandi nomi)

Nei giorni scorsi la Rai, Mediaset e La7 hanno reso noti i palinsesti della prossima stagione tv: diverse le conferme nelle varie emittenti, punti fermi che conquistano ascolti rilevanti e nonostante la longevità ricevono il consenso del pubblico. Tra questi La Vita in diretta e E’ sempre mezzogiorno per la Rai, che per il sabato sera punta tutto su Ballando con le stelle. Anche Mediaset conferma tutti i format di Maria De Filippi e ha annunciato l’arrivo in squadra di Simona Ventura che guiderà il prossimo Grande Fratello.

L’attenzione dei media e del pubblico è stata rivolta anche nei confronti di Prime Video, la piattaforma ha annunciato a Roma tutte le novità della prossima stagione televisiva dove spiccano nomi di rilievo. Confermati diversi format sportivi come l’UEFA Champions League e l’NBA, e alcuni programmi d’intrattenimenti che negli anni scorsi si sono distinti: uno fra tutti LOL-chi ride è fuori , che avrà un cast variegato dove brilleranno nomi della comicità italiana di rilievo. Spiccano anche serie come “Il Ministero dell’Amore” e “Ancora più Sexy”, e “Italian Postcards”.

Spazio anche ai reality di ultima generazione come”The Traitors Italia”, e le serie “Gigolò per caso – La sex guru” e i film “Non è un paese per single”, “Love Me, Love Me – Cuori Magnetici” e “Natale senza Babbo”. La nuova programmazione di Prime Video debutterà in autunno ed è già molto attesa dai fans del genere. Non ha nulla da invidiare all’altre piattaforme streaming che negli ultimi anni sono state decisamente competitive.

Prime Video la neo programmazione sorprende, emozione e stimola

La Country Manager di Prime Video Italia Viktoria Wasilewsk si è detta entusiasta della neo proposta di Prime Video ed è certa che il pubblico apprezzerà le scelte fatte con estrema cura e attenzione. Scelte che mirano a sorprendere e emozionare, ma anche a stimolare il telespettatore alla visione di format più innovativi: “Prime Video ridefinisce il concetto stesso di servizio streaming, proponendosi come un’esperienza di visione integrata dove lo spettatore è al centro di un universo di contenuti curato per stimolare, emozionare e sorprendere.”

La dirigente ha poi spiegato qual è oggi il fine della piattaforma: “La nostra missione è quella di innovare costantemente per creare un intrattenimento personalizzabile, dove le eccellenze narrative locali dialogano con le più prestigiose produzioni internazionali”. Tutte le novità sono state selezionate per offrire un intrattenimento mirato, e mai casuale e elevano Prime Video ad un livello qualitativo superiore.

Prime Video, le novità; da Pif a Diana del Bufalo

Tra le novità più eclatanti che non deluderanno il pubblico Il Ministero dell’Amore con Pif, ma anche Pensati Sexy diretto da Michela Andreozzi con Diana Del Bufalo e poi la serie originale Italian Postcard. Tutti prodotti dai contenuti di valore, che esulano dai soliti film scontanti e che oltre a intrattenere invitano alla riflessione.

La dirigenza di Prime Video è soddisfatta del nuovo palinsesto, ma è sempre molto attenta ai cambiamenti televisivi ed non esclude la possibilità che si possano apportare novità durante la stagione, il tutto per migliorare la programmazione e ampliare l’interesse del pubblico.