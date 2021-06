Palinsesti Mediaset: programmazione luglio 2021

Solo a settembre potremo rivedere la ripresa delle produzioni Mediaset della nuova stagione. Intanto, per il momento spazio ai palinsesti estivi e dunque alle immancabili repliche, ma non solo. Per Canale 5 New Amsterdam, Mr Wrong, Masantonio, Viaggio nella grande bellezza e Temptation Island sono i fiori all’occhiello dell’estate. Italia 1 dedica tutta la settimana ai film, mentre Rete 4 tiene ancora un occhio all’informazione tra Quarta Repubblica e Zona Bianca, trasmissioni di approfondimento che mantengono il filo diretto con l’attualità.

Ecco come evolverà la programmazione delle tre principali reti:

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI MEDIASET SINO A SABATO 10 LUGLIO 2021

PROGRAMMAZIONE LUGLIO 2021 – Canale 5

Lunedì: (5/7) Reality show: Temptation Island

Reality show: Temptation Island Martedì: Serie TV: Mr Wrong (1°TV)

Serie TV: Mr Wrong (1°TV) Mercoledì: Serie TV: Grand Hotel (1°TV)

Serie TV: Grand Hotel (1°TV) Giovedì: Documentario: Viaggio nella grande bellezza

Documentario: Viaggio nella grande bellezza Venerdì: (2/7) Adaline – L’eterna giovinezza; (9/7) Fiction: Masantonio (1°TV)

Adaline – L’eterna giovinezza; Fiction: Masantonio (1°TV) Sabato: (3/7) Show: The winner is (Replica); (10/7) Show: All together now (Replica)

Show: The winner is (Replica); Show: All together now (Replica) Domenica: (4/7) Fiction: Masantonio (1°TV)

PROGRAMMAZIONE LUGLIO 2021 – Italia 1

Lunedì: Documentario: Gli album di Freedom

Documentario: Gli album di Freedom Martedì: (6/7) Film: Hunger Games – Il canto della rivolta pt. 1

Film: Hunger Games – Il canto della rivolta pt. 1 Mercoledì: (7/7) Film: Hunger Games – Il canto della rivolta pt. 2

Film: Hunger Games – Il canto della rivolta pt. 2 Giovedì: (1/7) Film: Vi presento i nostri; (8/7) Film: Fast and furious

Film: Vi presento i nostri; Film: Fast and furious Venerdì: (2/7) Film: Una ragazza e il suo sogno; (9/7) Film: 2 Fast 2 Furious

Film: Una ragazza e il suo sogno; Film: 2 Fast 2 Furious Sabato: (3/7) Film: Shrek e vissero felici e contenti; (10/7) Film: Il gatto con gli stivali

Film: Shrek e vissero felici e contenti; Film: Il gatto con gli stivali Domenica: Show: Colorado

PROGRAMMAZIONE LUGLIO 2021 – Rete 4