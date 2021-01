Palinsesti Mediaset: programmazione febbraio 2021

A seguire, con i palinsesti Rai di febbraio ecco anche quelli per le reti Mediaset. Le proposte di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 continueranno sulla strada dell’intrattenimento puro e dell’informazione. Per quanto riguarda la rete ammiraglia del biscione ci sono da segnalare i due appuntamenti del Grande Fratello VIP che accompagneranno gli aficionados oltre che i concorrenti sino alla fine dell’edizione in corso e dunque fino alla data del 1° marzo 2021. Rete 4 e l’offerta informativa darà grande spazio all’attualità mentre su Italia 1 (oltre all’imminente ritorno de Le iene) il giovedì sarà occupato dall’edizione 2021 de La pupa e il secchione e viceversa

Vi avvertiamo che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI MEDIASET SINO A SABATO 13 FEBBRAIO 2021

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2021 – CANALE 5

Lunedì: Reality show – Grande Fratello VIP

Martedì: Serie TV – Daydreamer – Le ali del sogno

Mercoledì: Fiction – Made in Italy (1°TV); (10/2) Fiction – L'amore strappato

Giovedì: (4/2) Film – Come un gatto in tangenziale; (11/2) Film – Il diavolo veste Prada

Venerdì: Reality show – Grande Fratello VIP

Sabato: Intrattenimento – C'è posta per te

Domenica: Talk show – Live Non è la d'Urso

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2021 – ITALIA 1

Lunedì: (1/2) Film – The Transporter; (8/2) Film – Transporter: Extreme

Martedì: (2/2) Film – Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York; (9/2) Film – Mamma ho preso il morbillo

Mercoledì: (3/2) Film – Il principe cerca moglie; (10/2) Film – L'alba del giorno dopo

Giovedì: Reality Show – La pupa e il secchione e viceversa

Venerdì: Documentario – Freedom: Oltre il confine

Sabato: (6/2) Film – Cattivissimo me 2; (13/2) Film – Cattivissimo me 3

Domenica: (7/2) Film – Deadpool 2

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2021 – RETE 4