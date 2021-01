Palinsesti Rai: programmazione febbraio 2021

Nel segno della continuità, i palinsesti Rai di Febbraio sono il ‘giro di boa’ di una stagione 2020/2021 certamente particolare. Solitamente per tutte le reti Rai (ed in particolare per la prima rete) questo mese è ‘frastornato’ dal Festival di Sanremo, cosa che, per ragioni che ormai ben sappiamo, non avrà luogo ad inizio febbraio bensì nella prima settimana del mese di marzo.

Intanto proseguono a tambur battente gli appuntamenti con la fiction Rai e dunque con Che Dio ci aiuti, Il commissario Ricciardi e Mina Settembre. Con l’intrattenimento fra Affari Tuoi (viva gli sposi) – che giungerà al suo termine il 6 febbraio per lasciare spazio al nuovo varietà intitolato A grande richiesta – e Il cantante mascherato e con altri prodotti che via via vi sveleremo puntualmente lungo questi 28 giorni. Rai 2 sfoggia il suo nuovo asso nella manica ovvero La caserma, mentre Rai 3 insiste sul fil rouge dell’informazione. Da segnalare il ritorno di Presa Diretta da lunedì 1 febbraio.

Vi avvertiamo – come sempre – che la programmazione potrebbe subìre eventuali variazioni (in tal caso vi aggiorneremo).

PALINSESTI RAI SINO A SABATO 13 FEBBRAIO 2021

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2021 – RAI 1

Lunedì: Fiction – Il commissario Ricciardi;

Fiction – Il commissario Ricciardi; Martedì: (2/2) Coppa Italia – Semifinale andata: Inter – Juventus; (9/2) Coppa Italia – Semifinale ritorno: Juventus – Inter

Coppa Italia – Semifinale andata: Inter – Juventus; Coppa Italia – Semifinale ritorno: Juventus – Inter Mercoledì: (3/2) Coppa Italia – Semifinale andata: Napoli – Atalanta ; (10/2) Coppa Italia – Semifinale ritorno: Atalanta Napoli

Coppa Italia – Semifinale andata: Napoli – Atalanta Coppa Italia – Semifinale ritorno: Atalanta Napoli Giovedì: Fiction – Che Dio ci aiuti 6

Fiction – Che Dio ci aiuti 6 Venerdì: Varietà – Il cantante mascherato

Varietà – Il cantante mascherato Sabato: (6/2) Game Show – Affari Tuoi (viva gli sposi); (dal 13/2) Varietà – A grande richiesta: Parlami d’amore

Game Show – Affari Tuoi (viva gli sposi); Varietà – A grande richiesta: Parlami d’amore Domenica: Fiction – Mina Settembre

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2021 – RAI 2

Lunedì: Telefilm – N.C.I.S

Telefilm – N.C.I.S Martedì: Varietà – Stasera tutto è possibile

Varietà – Stasera tutto è possibile Mercoledì: Reality Show – La caserma

Reality Show – La caserma Giovedì: (4/2) Film – The Equalizer 2 – Senza perdono (1°TV); (11/2) Film – Il giustiziere della notte – Death wish

Film – The Equalizer 2 – Senza perdono (1°TV); Film – Il giustiziere della notte – Death wish Venerdì: Telefilm – The good Doctor/The Resident/Gli specialisti

Telefilm – The good Doctor/The Resident/Gli specialisti Sabato: Telefilm – F.B.I./Blue Bloods/Instinct

Telefilm – F.B.I./Blue Bloods/Instinct Domenica: Telefilm – 9-1-1

PROGRAMMAZIONE FEBBRAIO 2021 – RAI 3