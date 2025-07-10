Palinsesti Mediaset: Michelle Hunziker futuro tv incerto. Cosa succede

Novità, ma anche tante conferme nei palinsesti della prossima stagione tv di Mediaset. Pier Silvio Berlusconi è determinato a dare ai suoi canali tv una programmazione esaustiva e soddisfacente sia dal punto di vista dell’informazione, che dell’intrattenimento. Sono stati confermati tutti quei programmi storici che consolidano la quotidianità di Canale 5, Rete 4 e Italia Uno. Come da previsione hanno ricevuto l’approvazione i format di Maria De Filippi: tutti vincenti e leader negli ascolti. Successo acclarato per le soap turche e spagnole che ogni giorno e in diverse prime serate hanno conquistato gli ascolti.

Pier Silvio Berlusconi ha confermato nella sua scuderia anche Myrta Merlino che non sarà più alla guida di Pomeriggio 5, ma le verrà affidato un nuovo format d’informazione che probabilmente andrà in onda su Rete 4. Non mancheranno i reality: diversi i cambiamenti che coinvolgeranno la nuova edizione de Il Grande Fratello. Entra nella squadra Mediaset Simona Ventura, che dopo la recente esperienza come opinionista de L’Isola dei famosi, torna alla guida di un reality. Secondo alcuni rumors accreditati sarebbero ancora in corso le trattative per accogliere nella grande famiglia del Biscione Alessandro Cattelan, oggi volto Rai.

Secondo i palinsesti Rai, Cattelan, almeno per il momento, non ha nessun format i programma il che gli permette di valutare al meglio la proposta di Berlusconi che gli darebbe carta bianca per realizzare il suo talk in seconda serata su Italia Uno. Se si riuscisse a concludere l’accoro sarebbe un vero colpaccio per Mediaset. In molti hanno notato che Michelle Hunziker è rimasta fuori dalla programmazione Mediaset: ma qual è il futuro professionale della conduttrice?

Michelle Hunziker verso l’addio a Mediaset? Le indiscrezioni

Nell’ultime stagioni Michelle Hunziker è stata un volto accreditato di Mediaset. Ha condotto diverse prime serate: da Michelle Impossible a Io Canto Family fino all’Eurovision Song Contest 2025, ed è tra i co-conduttori più apprezzati di Striscia la notizia dove fa coppia con Gerry Scotti. Per il momento il nome della showgirl svizzera è stato associato alla nuova edizione di Io Canto Generation dove sarà parte della giuria.

Mediaset non avrebbe disposto per lei nessun programma e questo rende il futuro professionale della Hunziker incerto e precario. Non è infatti escluso che l’ex signora Trussardi possa lasciare Cologno Monzese e guardarsi intorno. Diverse l’emittenti che sarebbero pronte ad accoglierla e affidarle un format tutto suo.

Berlusconi: “Per evolvere bisogna sperimentare”

Pier Silvio Berlusconi sta realizzando una sorta di “sperimentazione concreta” che mira al cambiamento come espressione più audace dell’evoluzione: “Per evolvere bisogna sperimentare. E farlo già dall’estate dimostra la nostra determinazione a rischiare e innovare.” L’AD di Mediaset ha poi sottolineato che l’operazione nostalgia legata al ritorno di Sarabanda e de La Ruota della Fortuna, che debutteranno a fine Luglio, va al di là dei remake, i format si presenteranno in una nuova versione diversa che non a nulla a che fare con il passato.

La stessa visione è stata applicata alla programmazione della prossima stagione tv che vede la messa in onda di Striscia la notizia posticipata a Novembre e la sostituzione di Bisio e Incontrada a Zelig. Il format comico sarà condotto da Paolo Ruffini. Mentre Max Giusti è il volto scelto per rilanciare Scherzi a Parte. Secondo alcuni rumors per la Hunzker sarebbe solo un pit stop: Mediaset non ha nessuna intenzione di rinunciare a lei.