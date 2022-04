Palinsesti Mediaset – Estate 2022: dal 29 maggio al 3 settembre

Sono stati stilati i Palinsesti estivi delle reti Mediaset – generaliste e non – validi da domenica 29 maggio a venerdì 3 settembre 2022 visibile sul sito di Publitalia ’80. Ci concentriamo sull’ammiraglia Canale 5, su Italia 1 e Rete 4. Le tracce danno una linea sostanzialmente precisa per tutte le fasce, dal day-time fino alle prime e seconde serate. Si rispetta la tradizione: fior di repliche, qualche timida nuova produzione e, per quanto riguarda Canale 5, una finestra sull’informazione in diretta.

Entriamo nel vivo e guardiamo da vicino cosa accadrà nelle varie fasce, dal mattino alla sera:

Palinsesti Mediaset – Estate 2022: Canale 5

Daytime mattina: dal lunedì al venerdì Mattino Cinque news proseguirà nel suo corso con Federica Panicucci e Francesco Vecchi, dal mese di giugno l’orario che va dalle 8:45 alle 11 resterà accesa in mano a Simona Branchetti (come anticipato anche da TvBlog). Il sabato e la domenica documentari nella stessa fascia.

Segue l’appuntamento con Forum (in replica) fino al sabato, la domenica dalle 11 alle 13 sarà la volta di Melaverde con un best of, come ogni anno.

Daytime pomeriggio e preserale: dal lunedì al venerdì a Beautiful e Una vita si aggiunge la soap spagnola Un altro domani che sarà trasmessa una volta terminata l’edizione 2021/22 di Uomini e Donne. Continuerà l’appuntamento con Brave and Beautiful, a seguire una rassegna di film.

Sempre secondo quanto riporta Publitalia, nel preserale al termine delle 50 puntate inedite di Avanti un altro, lo stesso game show proseguirà ma con le repliche in onda 7 giorni su 7.

Access Prime Time: Striscia la Notizia andrà in onda fino a sabato 11 giugno, da lunedì 13 ritorna l’appuntamento con Paperissima Sprint.

Prime Time: Il lunedì fino alla fine di giugno (come anticipato da TvBlog) proseguirà L’Isola dei Famosi 16. Al termine del reality show verranno trasmesse le repliche di Zelig (andato in onda nel 2021) e dei film. Il martedì una produzione news che dovrebbe essere Segreti e delitti, di ritorno dopo 3 anni di stop (è andato in onda nell’estate 2014 e 2015 più una puntata unica nel febbraio 2019). Il mercoledì è riservato alla fiction in 1° tv: l’ora con Claudio Santamaria e Silvia d’Amico e Passaporto per la libertà. Il giovedì è ancora intrattenimento puro (ma in replica) con l’ultima edizione di Scherzi a Parte condotta da Enrico Papi, Michelle Impossible e D’IVA. Al venerdì arrivano le serie TV, la quarta stagione di New Amsterdam e la terza di Gran Hotel. Il sabato verrà riproposto lo show dei record e, per concludere, la domenica saranno trasmesse le puntate rimanenti di Avanti un altro (pure di sera) fermato pochi mesi fa.

Palinsesti Mediaset – Estate 2022: Italia 1

Daytime mattina: Confermati gli appuntamenti con Latte e cartoni e i telefilm

Daytime pomeriggio: Confermati anche i Simpson, i Griffin, i Telefilm Action/Crime

Preserale e Access Prime Time: N.C.I.S. in versione classica e Los Angeles insieme a CSI Miami

Prime Time: Il lunedì la decima stagione di Chicago Fire e la sesta di Chicago Med. Martedì, film e il ritorno delle serate in musica con Battiti Live. Mercoledì ancora film e l’ottava stagione di Chicago P.D., Giovedì è la volta della serie TV F.B.I. Most Wanted (2a e 3a stagione), il venerdì nuovamente film, il sabato la serie Superman and Lois mentre la domenica verranno trasmesse le repliche di Back to school oltre ad alcuni speciali de Le Iene.

Palinsesti Mediaset – Estate 2022: Rete 4

Prime Time: il lunedì prosegue l’impegno di Nicola Porro a Quarta Repubblica fino a inizio luglio. Martedì: arriva la serie tv Harry Wild, Mercoledì: ancora l’informazione di Controcorrente condotto da Veronica Gentili (il programma sarà in onda anche in access prime time per sostituire Stasera Italia a partire dal 18 giugno 7 giorni su 7), il giovedì proseguirà – per un periodo – Dritto e Rovescio prima di lasciare campo ai film. Il venerdì Quarto Grado – Le storie e le repliche de Il terzo indizio. Al sabato nuovamente film, confermato l’appuntamento di Zona Bianca che dal 4 luglio approderà al lunedì.

Tra i film che saranno trasmessi su Rete 4: The Doorman in prima tv, USS Indianapolis, Bastille Day – Il colpo del secolo, The Bourne Legacy e blockbuster come Viaggi di nozze, Johnny Stecchino, Matrimonio alle Bahamas, Innamorato pazzo. Tra le altre prime tv: Napoli Velata di Ozpetek, La Dea Fortuna e Figli con Paola Cortellesi e Valerio Mastrandea.