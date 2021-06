Chi si ricorda di Paint Your Life? Primo vero docu-reality assolutamente Made in Italy andato in onda su Real Time, canale 31 del digitale, raccontava in modo molto intrigante e rilassante allo stesso tempo di come realizzare praticamente qualsiasi cosa grazie alla magica arte del fai-da-te. Dietro al banco di lavoro trovavamo lei, Barbara Gulienetti, che con la sua calma e con i suoi toni pacati riusciva a coinvolgerci e a lasciarci incollati allo schermo per ore.

Lo show, ideato dalla stessa decoratrice, prima donna di Real Time quando ancora i più disparati programmi Lifestyle importati da oltre Oceano qui ancora non erano conosciuti, andò in onda proprio sul canale 31 del digitale già dal 2005. Ogni puntata durava circa 45 minuti e ci insegnava ad arredare casa con materiali di riciclo, a restaurare, a decorare le pareti dei nostri spazi domestici o di lavoro e molte altre cose, senza tralasciare interessanti spunti sull’artigianato italiano grazie a degli ospiti che spesse volte intervenivano in puntata. L’ultima stagione di Paint Your Life è stata trasmessa nel 2012, mentre nel 2013 il programma ha avuto uno spin-off.

Se in molti ancora si augurano il ritorno di Barbara Gulienetti in tv, magari proprio con una nuova rinnovata edizione di Paint Your Life, sono anche in tanti a chiedersi che fine abbia fatto la prima restauratrice di Real Time. Ebbene, Barbara continua ancora oggi a lavorare all’arte del fai-da-te e del restauro come ha sempre fatto.

Il suo Blog Come fare con Barbara vanta centinaia di visualizzazioni al giorno, così come i suoi profili Social. Su Instagram, la conduttrice di Paint Your Life continua a raccontare, giorno dopo giorno, dei piccoli e grandi lavori da carpentiere, da restauratrice o più semplicemente in alcuni casi da amante del fai-da-te che porta fieramente a termine nella sua quotidianità. Non smette di intrattenere, seppur tramite i suoi contenuti online anziché in tv, i tanti spettatori che da sempre l’hanno amata e che la seguono con affetto ancora oggi.

Barbara Gulienetti però oltre a Paint Your Life ha costellato la sua carriera di molte altre grandi soddisfazioni. Laureatasi presso la Scuola di Pittura Decorativa Institut Supérieur de Peinture Décorative Van Der Kelen a Bruxelles come decoratrice professionista, ha anche creato un suo brand, VaBBè Decorazioni, con due amiche. Prima di approdare anch in tv ha lavorato per molti anni come decoratrice in tutta Europa, Medio Oriente e Stati Uniti d’America avendo di conseguenza la possibilità, come racconta sul suo Blog “di lavorare in ville meravigliose, splendidi alberghi e di decorare persino degli yacht” tra i quali la villa dello Sceicco Juffali a Jeddah, lo stand di Roma 2004 ad Atlanta per la candidatura italiana alle Olimpiadi, gli alberghi Le Sirenuse e Villa Tre Ville a Positano.

La sua carriera televisiva, come detto, inizia proprio da Real Time nel 2005, come conduttrice di Paint Your Life. L’abbiamo rivista sempre in tv anche a Com’è fatto, Paint Your Day e Paint Your Day 4 Kids trasmesso dal canale per i più piccoli Frisbee e Paint on the road, sempre in onda su Real Time.

Ha inoltre scritto il libro Paint Your Life nel 2011 e Questo l’ho fatto proprio io qualche anno dopo, manuale di bricolage per bambini scritto con i suoi figli Margherita e Francesco e alcuni loro compagni di scuola.

Ad oggi Barbara continua a lavorare come Decoratrice, ma anche come Content Creator per i suoi Canali Social e per il web. Il suo canale Youtube vanta più di 120.000 iscritti.