Sabrina Ferilli e Vanessa Scalera insieme per la prima volta nel nuovo, attesissimo film di Ferzan Ozpetek in arrivo nelle sale a Natale 2026. I dettagli di un’intensa storia d’amore, amicizia e memoria.

Ozpetek, nuovo film con Vanessa Scalera, Sabrina Ferilli e Mara Venier: trama e dettagli

Il cinema di Ferzan Ozpetek si è sempre nutrito di incontri straordinari, di volti capaci di incarnare la complessità dei sentimenti e la forza dei legami umani. Questa volta, il regista traccia una linea inedita e affascinante nel panorama cinematografico italiano, unendo per la prima volta due talenti unici e apparentemente distanti, eppure magnetici: Sabrina Ferilli e Vanessa Scalera. Saranno loro le anime pulsanti di un progetto che promette di ridefinire i confini del racconto corale a cui l’autore ci ha abituati.

L’incontro tra queste due attrici rappresenta un vero e proprio cortocircuito artistico. Da un lato c’è l’autenticità romana di Ferilli, icona di passionalità e calore popolare, che per la prima volta si lascia guidare dallo sguardo intimo e profondo del regista turco.

Dall’altro c’è l’intensità spigolosa e magnetica di Scalera, che Ozpetek torna a dirigere dopo la recente esperienza comune, confermando una sintonia artistica ormai consolidata. Vederle muoversi nello stesso spazio scenico accende immediatamente la curiosità su come le loro diverse sfumature recitative sapranno dialogare, scontrarsi e infine fondersi.

Un cast d’eccezione per il regista turco, tra new entry e amicizie

Il pretesto per questa unione è un viaggio emotivo che ruota attorno alla figura di una diva del cinema e al valore inestimabile della memoria. Attraverso le vicende di un gruppo di amici affiatati, la narrazione si propone come un inno alla resistenza dell’amore e dell’amicizia di fronte allo scorrere inesorabile degli anni.

Le riprese, pronte a partire all’inizio dell’estate, daranno forma a un microcosmo dove i sentimenti si mostreranno senza filtri, alternando la leggerezza della condivisione alla gravità dei bilanci esistenziali.

Accanto alle due protagoniste, Ozpetek schiera un mosaico di interpreti che mescola sapientemente vecchie conoscenze del suo cinema e volti nuovi, creando quella tipica atmosfera familiare e avvolgente che caratterizza le sue opere più amate. A loro si aggiungono ancora una volta Luca Argentero, Mara Venier e la nuova presenza Miguel Ángel Silvestre, Questo affresco umano, che arriverà nelle sale come attesissimo appuntamento per il Natale del 2026, si preannuncia già come un’esperienza visiva e sentimentale capace di parlare al cuore del pubblico, sospesa tra la celebrazione della vita e la dolce nostalgia dei ricordi che restano.