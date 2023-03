Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti ad Alessandro Giuli e ai nomi nuovi dell’opinionismo tv di destra da talk show, al tempo del governo guidato da Giorgia Meloni. Tra ospitate una tantum e contratti a medio termine (il mercato è molto attivo e pure fruttifero!), trascorsi alcuni mesi, occorre aggiornare la lista, che resta guidata da Giuli, il quale, nonostante l’incarico di presidente del Maxxi (affidatogli dal ministro Sangiuliano), continua a frequentare (più di rado, ma continua a farlo) i salotti del piccolo schermo. Nelle ultime settimane, per esempio, Lilli Gruber sta testando nel suo Otto e mezzo alcune voci “meloniane”, nuove per il pubblico televisivo, da Francesco De Palo (Formiche.it) a Brunella Bolloli (quotidiano Libero, nella foto in apertura di post) passando per Fabrizio Tatarella (vice Presidente Fondazione Tatarella). Ormai consolidata, invece, la presenza di Italo Bocchino, direttore del Secolo d’Italia e tornato in tv dopo anni di sostanziale oblio.

Perché si sa, nel giochino del dibattito televisivo affinché questo risulti d’appeal (e quindi porti ascolti) è d’uopo che la versione del governo, o comunque della parte politica che lo sostiene, venga – più o meno ufficialmente – rappresentata in esso, a maggior ragione da opinionisti e/o giornalisti formalmente non legati ad un singolo partito.

Il discorso vale per tutti, mica solo per Otto e mezzo. E così a Cartabianca su Rai3 continua ad essere invitata Annalisa Chirico, su Rete 4 Dario Capezzone e Giuseppe Cruciani quasi non saltano un turno, per tacere dei già noti Alessandro Sallusti, Maurizio Belpietro, Francesco Borgonovo, Pietro Senaldi, Vittorio Feltri, Stefano Zurlo e degli altri rappresentanti della vecchia guardia che si dividono senza particolari eccezioni tra Rai, Mediaset e La7; in un buon momento anche Laura Tecce, che fino a pochi mesi fa ha condotto Onorevoli confessioni in Rai e che frequenta con assiduità i salotti televisivi anche in versione di opinionista spostata a destra, evidentemente una delle professioni più cool del momento.