Qualche momento di imbarazzo nel corso della puntata di stasera di Otto e mezzo su La7. Nel corso del dibattito sul successo elettorale di Giorgia Meloni, Andrea Scanzi ha risposto così alla domanda di Lilli Gruber sull’indulgenza dell’informazione italiana nei confronti della leader di Fratelli d’Italia:

Dipende a quali giornalisti, testate e trasmissioni alludi. Se io in questo momento fossi ospite di programmi condotti da Del Debbio, di Giletti – ipotesi che reputo meno probabile che vedere Fratoianni Presidente del Consiglio – direi a quei conduttori ‘voi siete troppo indulgenti nei confronti di Giorgia Meloni, che è legittimo, perché ognuno di noi ha il suo punto di vista…

A quel punto la Gruber ha provato a metterci la pezza, precisando immediatamente che “ognuno fa il proprio mestiere come meglio crede“.

Non è la prima volta che Scanzi si esprime in maniera critica nei confronti di Massimo Giletti (che di lui si occupò quando scoppio il caso del vaccino). A marzo scorso, quando quest’ultimo si recò ad Odessa per condurre Non è l’Arena, Scanzi lo definì “uno dei momenti più bassi, finti, mesti, caricaturali, cinici e imbarazzanti nella storia del “giornalismo” italiano. E più in generale nella storia dell’uomo“.

Dall’altra parte va segnalato che i rapporti tra Gruber e Giletti non sembrano essere idilliaci. Nessuno scontro pubblico (solo qualche punzecchiatura), ma evidentemente due modi molto diversi di intendere il giornalismo.

In queste ore, peraltro, sui social è tornato a circolare il video di un vecchio intervento proprio di Andrea Scanzi a Otto e mezzo, in una puntata in cui tra gli ospiti c’era Giorgia Meloni. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano all’epoca – era il 2017, qui c’è la puntata intera – si disse sicuro che la leader di Fratelli d’Italia “senza Berlusconi non va da nessuna parte, prende il 5%! Che fa, prende il 30%, improvvisamente?“. Una profezia che il tempo ha dimostrato non essere particolarmente azzeccata.