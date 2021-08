Otto e mezzo 2021-2022: puntate, studio, contatti e streaming

Torna in onda, anche nella stagione televisiva 2021-2022, per la ventunesima edizione, Otto e mezzo, il talk show politico dell’access prime time di La7 condotto dal settembre 2008 da Lilli Gruber. Come sempre la giornalista accoglie attorno al proprio tavolo, fra presenze in studio e collegamenti da casa, politici, giornalisti e altre personalità pubbliche per commentare i principali avvenimenti di giornata; immancabile poi ogni sera il punto di Paolo Pagliaro, collocato negli ultimi minuti di trasmissione e preceduto da una breve pausa pubblicitaria.

Otto e mezzo 2021-2022: puntate

Il programma va in onda dal lunedì al sabato, con quest’ultimo appuntamento che viene scorporato dalla media di ascolto settimanale assumendo la specifica denominazione Otto e mezzo sabato (la puntata, registrata nei giorni precedenti, fra l’altro tratta temi “freddi”, staccandosi molto spesso dalla stretta attualità). Lilli Gruber al termine della scorsa edizione, in un’intervista al Corriere della Sera, ha spiegato come di norma nel suo parterre di ospiti, in ogni puntata, non vuole che manchi mai una donna: l’anno scorso ci è riuscita nel 95% dei casi.

Studio Otto e mezzo: dove si trova

Otto e mezzo, così come tutte le principali trasmissioni del daytime feriale di La7, da L’aria che tira a Tagadà, va in onda dagli studi presenti nel centro di produzione di via Umberto Novaro 32, a Roma. È situata qui anche la redazione del Tg La7 e lo studio del telegiornale diretto da Enrico Mentana.

Redazione Otto e mezzo: contatti

Il programma, presente sui social su Twitter, non è contattabile direttamente attraverso questa pagina. Per scrivere alla redazione si può utilizzare l’indirizzo di posta elettronica [email protected]

Otto e mezzo 2021-2022: è in diretta o registrato?

Negli ultimi anni sta diventando un vero e proprio tormentone questo per Otto e mezzo, che, più volte, bucando la notizia, come a febbraio 2021 nel caso di alcune dichiarazioni riguardanti il neo-ministro Renato Brunetta, ha dimostrato di non essere onda. Altre volta il programma, pur essendo in diretta, ha passato la linea al tg di Mentana, non seguendo, ad esempio, la conferenza stampa dell’allora premier Giuseppe Conte che annunciava le misure per il Natale 2020.

Otto e mezzo 2021-2022: streaming

Il programma si può seguire in diretta streaming sul sito de La7, dove sono recuperabili anche tutte le puntate con le rispettive clip.