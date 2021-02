Verrebbe da dire “era ora”. Perché il film-tv Ottilie Von Faber-Castell, una donna coraggiosa, in onda questa sera, 27 febbraio 2021, alle 21:25 su Raiuno, va in onda dopo numerosi spostamenti di palinsesto. Questa sera, il pubblico della prima rete Rai potrà così finalmente conoscere la storia dell’imprenditrice tedesca alla guida della famosa azienda produttrice di matite.

La trama di Ottilie Von Faber-Castell

Ottilie von Faber Castell | 27 febbraio su Rai1 La vera storia della baronessa #OttilieVonFaberCastell che, ancora minorenne, assunse la guida dell'azienda di famiglia.Il film in PRIMA VISIONE domani #27febbraio alle 21:25 su #Rai1 e in diretta streaming su #RaiPlay Posted by Rai1 on Friday, February 26, 2021

La vicenda parte nel 1896, quando il padre della baronessa Ottilie Von Faber (Kristin Suckow), Wilhelm Freiherr, muore prematuramente. Il nonno della protagonista, Lothar (Martin Wuttke), affida così ad Ottilie la guida dell’azienda di famiglia.

Per Ottilie, all’epoca minorenne, la sfida non è del tutto semplice, tanto da farsi aiutare nei primi anni di gestione dalla madre, Ottilie senior (Eleonore Weisgerber). A rendere più complicate le cose è il mondo del lavoro fortemente dominato da una mentalità maschilista, che fatica ad accettare l’idea di una donna alla guida di un’azienda.

Ottilie, però, tira dritto. Il film-tv, oltre a raccontarne le difficoltà per cercare di farsi rispettare sul lavoro, mostra anche la vita sentimentale della protagonista, divisa tra due uomini, il barone Philippe Von Brand (Hannes Wegener) ed il conte Alexander Von Castell (Johannes Zirner).

Innamorata del primo, la donna però sposa il secondo, che più che alla donna è interessato ai suoi soldi. Alexander diventa amministratore delegato dell’azienda di famiglia, che nel frattempo Ottilie riesce a far crescere. Ma la relazione tra i due entra presto in crisi: la protagonista non si dimentica di Philippe, così come Alexander incontra un’altra donna.

Per Ottilie le difficoltà di affermarsi, invece che diminuire, aumentano: da una parte la volontà di difendere la sua azienda, dall’altra il desiderio di essere serena e potersi affermare non solo nel lavoro, ma anche nella vita privata.

Un film-tv biografico tedesco

Scritto e diretto da Claudia Garde, il film-tv è andato in onda nel 2019 sul canale tv tedesco Ard, in due parti. Anche Raiuno aveva programmato la sua messa in onda in due serate, nell’agosto dell’anno scorso. Il film, però, è stato spostato più volte, prima a settembre e poi all’autunno.

La Rai ha così deciso di accorpare le due parti del film-tv in un’unica serata: previsto per il 23 febbraio scorso, è infine stato spostato a questa sera, per fare spazio allo speciale di A grande richiesta dedicato a Ricchi e Poveri, inizialmente previsto per il sabato sera.

Ottilie Von Faber-Castell, streaming

E’ possibile vedere Ottilie Von Faber-Castell, una donna coraggiosa in streaming sul sito ufficiale della Rai e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere in Guida Tv/Replay.