Fine settimana che porta numerosi gli ospiti in tv ad affollare i daytime dei principali programmi Rai e Mediaset. TvBlog rinnova l’appuntamento con l’elenco dei tanti nomi che vedrete questo weekend:

Ospiti in tv, Verissimo puntata 5 e 6 novembre 2022

Nello studio di Verissimo Silvia Toffanin accoglierà sabato 5 novembre (16:30) una delle protagoniste più longeve e amate della soap di Canale 5 “Beautiful”: Katherine Kelly Lang, ossia la mitica Brooke Logan. In studio anche Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style e l’attrice comica Paola Minaccioni. Enrica Bonaccorti e l’attore Stefano Fresi, tra pochi giorni in sala con il film “The Land of dreams”.

Domenica 6 (16:30) a poche ore dall’ospitata a Ballando con le stelle, Wanda Nara. Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, impegnati dal 9 novembre nella conduzione della nuova edizione di Zelig. L’ex concorrente del GF VIP e campione di pallanuoto Amaurys Perez. Margherita Rebuffoni, madre di Nadia Toffa.

Infine, ospite del talk show la neo sposa Angela Melillo circondata dall’affetto delle sue amiche più care: Samantha De Grenet, Matilde Brandi, Milena Miconi, Manila Nazzaro e Gabriella Labate.

Ospiti in tv, Tv Talk puntata 5 novembre 2022

Massimo Bernardini (ore 15, Rai 3) aprirà Tv Talk con ospite la conduttricedi Nei Tuoi Panni, Mia Ceran. Proseguirà con un approfondimento sul racconto televisivo della tragedia avvenuta a Seul, documentata da migliaia di video condivisi sui social network, con Lella Costa, Riccardo Bocca e il corrispondente Rai da Pechino Marco Clementi. Frank Matano svelerà i meccanismi alla base di “Prova Prova Sa Sa”, nuovo show comico da lui condotto. Sonia Bruganelli sarà al centro di un’analisi del Grande Fratello Vip. Con Massimiliano Gallo e Carlo Massarini, ci sarà un focus su “Vincenzo Malinconico”, la nuova fiction di Rai 1. Nel dibattito interverranno anche Maria Volpe del Corriere della Sera, Marta Cagnola di Radio24, Claudia Rossi de Il Fatto Quotidiano.

Ospiti in tv, Le parole puntata 5 novembre 2022

Massimo Gramellini (ore 20:20, Rai 3) ospiterà Sigfrido Ranucci. Si commentano le notizie con l’attore Pietro Sermonti, Andrea Vianello e Michela Murgia. E ancora, il Cardinale Matteo Maria Zuppi per parlare insieme della Marcia della pace a Roma e Milano e del tema migranti. In collegamento da Parigi, la giornalista Giovanna Botteri per un suo commento sulle notizie dall’estero

Ospiti in tv, Citofonare Rai 2 puntata 6 novembre 2022

Simona Ventura e Paola Perego (ore 11:15, Rai 2) ospiteranno in studio Tosca D’Aquino e Max Giusti. L’attrice comica napoletana ripercorre i momenti più divertenti della sua carriera. In particolare, si soffermerà sulle riprese del film cult “Il Ciclone” e ci sarà anche l’intervento del regista Leonardo Pieraccioni.

Max Giusti, attore e conduttore amatissimo, in scena con un grande successo teatrale, “Il Marchese del Grillo”, sarà il protagonista di canzoni e tanti sketch.

Ospiti in tv, Amici puntata 6 novembre 2022

Per lo speciale del talent show in onda alle 14 su Canale 5, gli ospiti di Maria de Filippi saranno: il cantante Marco Mengoni, David Parsons, Cristiano Malgioglio, il direttore d’Orchestra Peppe Vessicchio, per le radio Federica Gentile, giudicherà la gara di ballo il fuoriclasse della breakdance Froz.

Qui tutte le info della puntata.

Ospiti in tv, Domenica IN puntata 6 novembre 2022

Alle ore 14 su Rai 1 Mara Venier (come anticipato da TvBlog) ci sarà Monica Belucci insieme a Valerio Mastrandrea. Paolo Bonolis, il cantautore Maurizio Vandelli. Beppe Fiorello, Paolo Ruffini, Iva Zanicchi, e l’attore Massimiliano Gallo.

Ospiti in tv, Da noi a ruota libera puntata 6 novembre 2022

Francesca Fialdini nel suo appuntamento alle 17:20 su Rai 1 ospiterà l’attore Giuseppe Zeno, Serena Bortone, conduttrice di “Oggi è un altro giorno”, l’attore e regista Edoardo Leo, l’attrice Micaela Ramazzotti e la giornalista e conduttrice di Belve, Francesca Fagnani

Ospiti in tv, Che tempo che fa puntata 6 novembre 2022

Fabio Fazio ospiterà Ornella Vanoni, impegnata prossimamente in tour in tutta Italia con “Le Donne e la Musica”, accompagnata da una band composta da sole donne. Alberto Mantovani, Presidente di Fondazione Humanitas per la Ricerca; Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Roberto Saviano; Pif (Pierfrancesco Diliberto). Il direttore de La Stampa Massimo Giannini; il direttore de Il Foglio Claudio Cerasa; la vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini e il giornalista e conduttore de Il cavallo e la torre, Marco Damilano.

Al tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, la Signora Coriandoli, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Francesco Paolantoni ci saranno anche Serena Dandini; Aka7even; Gabriele Cirilli; Simona Ventura e la coppia del nuoto Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero.