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Oscar 2026, tutti i film premiati arrivano su Sky Cinema: l’offerta esclusiva per vedere i titoli più attesi

Oscar 2026 i film premiati arrivano Su Sky Cinema e Primafila. Gli abbonati potranno avere in esclusiva le opere vincitrici con gli attori più acclamati sul red carpet: la nuova offerta dedicata.

di Andrea Desideri
Oscar 2026, tutti i film premiati arrivano su Sky Cinema: l’offerta esclusiva per vedere i titoli più attesi
16 Marzo 2026 13:55

Gli Oscar 2026 hanno emesso i propri verdetti, fra previsioni, aspettative e possibilità la cerimonia è stata teatro di sorprese e anche qualche momento di commozione. La manifestazione, seguita anche in Italia con la diretta condotta da Alberto Matano e un nutrito parterre di ospiti su Raiuno, ha visto persino qualche nuovo interesse collettivo. Da Leonardo Di Caprio che diventa un meme vivente imbeccato dal moderatore della serata a Sean Penn, che vince l’Oscar come Miglior Attore non protagonista ma non ritira la Statuetta, una strategia di presenza-assenza che farà molto rumore.

Gli Oscar 2026 stabiliscono – come ogni anno – le tendenze cinematografiche non solo in chiave americana, ma anche in ambito mondiale. Basti pensare a una figura importante, presente e discussa come Timothèe Chalamet che avrebbe dovuto portare a casa tutto, invece ha finito per assistere al trionfo degli altri. Accompagnato persino dalle polemiche dovute a una sua uscita infelice riguardo all’Opera e al balletto.

Oscar 2026, i film premiati in arrivo su Sky

“Non interessano a nessuno”, questo avrebbe detto, e l’opinione pubblica – così come parte dell’Academy – gli ha fatto capire nella maniera più spietata possibile che a nessuno, stavolta sul serio, interessa più di tanto la sua opinione. È passato dall’essere l’attore più atteso del red carpet a diventare ‘ininfluente’. Nonostante la massiccia campagna pubblicitaria che ha accompagnato il suo film, un successo ugualmente ma l’approccio fuori dal set oggi ha la sua importanza. È sufficiente una frase sbagliata o detta male per perdere il terreno acquisito. Ogni polemica passa, proprio come ogni edizione degli Oscar, ma serve tempo.

Sentimental Value Sky Cinema dà spazio ai film da Oscar
Sky Cinema dà spazio ai film da Oscar in esclusiva per gli abbonati (Ufficio stampa Sky) – TvBlog

Momenti da impiegare, magari, guardando i film che hanno valorizzato attori e attrici premiati. Senza dimenticare il valore degli altri addetti ai lavori, premiati anche loro, che magari si vedono meno davanti alle telecamere ma rendono grande e appetibile un’opera al punto da farla sopravvivere al tempo e – talvolta – all’oblio della collettività. Questo concetto l’ha capito molto bene Sky Cinema che, subito dopo la cerimonia di premiazione, si è subito attivata per garantire la visione esclusiva agli abbonati dei film omaggiati della Statuetta.

Quando vedere i titoli più attesi

Infatti sia Sinners – I Peccatori, che Hamnet – In nome del figlio, sia Una Battaglia dopo l’altra, Sentimental Value e Weapons saranno disponibili su Sky Cinema e NOW con un palinsesto di prime visioni dedicate. L’unico modo possibile per far entrare gli Oscar, con i loro titoli più attesi, nelle case degli italiani. I quali potranno, se abbonati Sky, rivivere la magia del grande cinema comodamente dal proprio divano.

I Peccatori, nello specifico, è già disponibile su On Demand e presente nella programmazione corrente. A maggio 2026 arriverà in catalogo anche Sentimental Value, premiato in qualità di Miglior Film internazionale, mentre Hamnet – In Nome del Figlio arriverà il prossimo 28 marzo 2026. Opera che ha nel cast la Miglior Attrice protagonista Jessie Buckley, irlandese che ha conquistato Hollywood con la sua intensità e una profonda grazie.

Un filo rosso con l’America e il grande cinema

Il trionfatore di quest’anno, Una Battaglia dopo l’altra, è inoltre già disponibile su Sky Primafila. Il film si è aggiudicato 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia a Paul Thomas Anderson, Miglior Attore Non Protagonista a Sean Penn, Miglior Sceneggiatura Non Originale allo stesso Anderson, Miglior Montaggio e Miglior Casting.

Disponibile su Sky Primafila anche Weapons, che ha conquistato l’Oscar® per Miglior Attrice Non Protagonista ad Amy Madigan. Il filo diretto fra Los Angeles e Rogoredo continua con nuove proposte e titoli sempre aggiornati in catalogo. Gli abbonati Sky avranno sempre il grande cinema a portata di click.

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