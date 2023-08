La notizia, anticipata da Variety, è clamorosa: Sky nel Regno Unito ha rinunciato ai diritti per la trasmissione tv della Notte degli Oscar, la più grande cerimonia di premiazione di Hollywood, in questo periodo alle prese con lo storico sciopero di sceneggiatori e attori. La società di proprietà di Comcast li aveva acquistati dalla BBC nel 2004 attraverso un grande investimento (i due broadcaster in precedenza si erano alternati nella messa in onda). Quali siano le motivazioni alla base dello stop all’accordo durato vent’anni non è al momento noto (Sky ha rifiutato di rilasciare commenti), sebbene sia facilmente ipotizzabile che la decisione sia in qualche modo legata alle difficoltà economiche con cui deve fare i conti il sistema dei media e agli ascolti non esaltanti registrati dalle dirette degli Oscar negli ultimi anni, negli Stati Uniti e nel Regno Unito, all’interno di un contesto di sempre maggiore peso assunto dai servizi di streaming anche nel mondo del cinema.

Oscar 2024, chi trasmetterà la cerimonia di premiazione in Italia

La notizia anticipata da Variety riguarda il Regno Unito, ma è molto probabile che abbia ripercussioni anche negli altri Paesi, Italia compresa, che negli scorsi anni ha proposto l’appuntamento più atteso dal mondo del cinema live su Sky Cinema Oscar® (canale 303 di Sky), Sky Uno e in chiaro su Tv8 oltre che in streaming su NOW, con il coinvolgimento di Francesco Castelnuovo, Gianni Canova e Francesca Baraghini.

Negli Stati Uniti la notte degli Oscar 2023 – 95esima edizione – è stata trasmessa in diretta dalla ABC, di proprietà della Disney. E chissà che proprio Disney+ (o altre piattaforme di streaming?) non possa essere la nuova casa mondiale della cerimonia di premiazione di Hollywood.