La Notte degli Oscar è il consueto appuntamento televisivo con il quale si potrà seguire in diretta la cerimonia di consegna degli Oscar, il premio cinematografico più prestigioso al mondo.

La 94esima edizione degli Academy Awards andrà in onda in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles.

Oscar 2022: quando vanno in onda

La Notte degli Oscar 2022 andrà in onda domenica notte (nella notte tra il 27 e il 28 marzo), a partire dalle ore 00:15 sul temporary channel, Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky).

La diretta della cerimonia andrà in onda anche su Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

La Notte degli Oscar 2022, successivamente, sarà riproposta lunedì 28 marzo 2022 su Sky Cinema Oscar nel pomeriggio.

Il meglio dell’edizione di quest’anno, invece, andrà in onda in prima serata, sempre il 28 marzo, alle ore 21:15, su Sky Cinema Oscar e su Sky Uno, disponibile anche on demand su Sky e NOW e, in chiaro, su TV8 (sempre il 28 marzo alle ore 23:45).

La Notte degli Oscar 2022: ospiti

Gli ospiti dell’edizione 2022 de La Notte degli Oscar saranno Costantino Della Gherardesca, attualmente conduttore di Pechino Express, che sarà presente in studio, Lillo & Greg, Claudia Gerini, presenti in collegamento, e gli attori Enzo Decaro e Massimiliano Gallo, in rappresentanza del film italiano nominato nella categoria Miglior Film Internazionale, È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino.

La Notte degli Oscar 2022: conduttori

La serata sarà condotta, negli studi Sky, da Francesco Castelnuovo che commenterà i momenti salienti della serata (il red carpet e la consegna dei premi) insieme al critico cinematografico Gianni Canova e alla giornalista di Sky TG24, Francesca Baraghini.

Oscar 2022: i nominati italiani

I nominati italiani per quanto riguarda l’edizione di quest’anno degli Academy Awards sono tre.

Nella categoria Miglior Film Internazionale, è stato nominato il film di Paolo Sorrentino, È stata la mano di Dio, alla sua seconda nomination in questa categoria, a otto anni di distanza dal trionfo de La Grande Bellezza.

Il costumista Massimo Cantini Parrini, invece, ha ottenuto una nomination nella categoria Migliori Costumi per il film Cyrano (insieme a Jacqueline Durran). Per Massimo Cantini Parrini, è la seconda candidatura consecutiva, dopo quell’anno scorso per il film Pinocchio di Matteo Garrone.

Il regista, animatore e sceneggiatore Enrico Casarosa, invece, ha ottenuto una candidatura per il film Luca, nominato nella categoria Miglior Film D’Animazione.

Su Cineblog, sono disponibili tutte le altre nomination.