Ornella Vanoni, l’eredità e la casa in centro a Milano, la verità sui 118 milioni
Dopo la morte di Ornella Vanoni, si è parlato spesso del suo patrimonio e della sua eredità. Spunta la verità su di lei.
Ornella Vanoni è scomparsa all’età di 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano. Lei è infatti stata una delle voci più iconiche della musica italiana e, nel corso degli anni, ha collezionato successi, riconoscimenti e collaborazioni. Dietro questa immagine, si nascondeva però una donna con delle difficoltà economiche, che sono state raccontate dalla diretta interessata negli ultimi anni, senza filtri e con sincerità.
Il patrimonio di Ornella Vanoni
Una carriera durata più di sessant’anni, più di 100 lavori e oltre 55 milioni di dischi venduti. Nonostante tutto, la compianta cantante ha più volte dichiarato di non aver mai accumulato un vero e proprio patrimonio. “Ho sempre perso tutti i soldi” – ha raccontato lei tempo fa – “Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico“. Il motivo di queste difficoltà l’ha raccontato proprio lei stessa: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo“.
Ornella viveva inoltre a Milano, nel quartiere di Brera, e lo scorso anno aveva anche aperto la sua casa ad Ad. “Dovevo cambiare casa e l’ho comprata in fretta e furia appena rientrata da New York” – ha detto – “L’aveva trovata la mia assistente. Quando l’ho vista, sebbene tanto più piccola di quella in cui abitavo prima, ho capito che mi stava aspettando“. La sua abitazione è infatti stata ristrutturata, così da rendere l’ambiente ancor più accogliente.
Chi è l’unico erede
Ornella Vanoni ha un solo erede, cioè il figlio Cristiano Ardenzi, nato nel 1962 dal matrimonio con l’impresario teatrale Lucio Ardenzi. Il suo unico figlio è sempre stato tenuto lontano dalle luci dei riflettori: una scelta presa quando lui era molto piccolo e che gli ha permesso di vivere un vita alquanto riservata. “Con lui ho ricostruito un rapporto nel tempo“, aveva raccontato la cantante tempo fa, svelando anche che il tempo temeva spesso di essere messo in secondo piano rispetto al mondo dello spettacolo. Nel cuore dell’artista c’erano anche i due nipoti Matteo e Camilla, che lei ha definito spesso una fonte inesauribile di felicità. “Sono una donna abbastanza felice: amo mio figlio Cristiano e i miei nipoti Matteo e Camilla. Mi danno una grande gioia“, aveva detto in un’intervista rilasciata per Che Tempo che Fa.