Ornella Vanoni, l’eredità e la casa in centro a Milano, la verità sui 118 milioni

Ornella Vanoni è scomparsa all’età di 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel panorama musicale italiano. Lei è infatti stata una delle voci più iconiche della musica italiana e, nel corso degli anni, ha collezionato successi, riconoscimenti e collaborazioni. Dietro questa immagine, si nascondeva però una donna con delle difficoltà economiche, che sono state raccontate dalla diretta interessata negli ultimi anni, senza filtri e con sincerità.

Il patrimonio di Ornella Vanoni

Una carriera durata più di sessant’anni, più di 100 lavori e oltre 55 milioni di dischi venduti. Nonostante tutto, la compianta cantante ha più volte dichiarato di non aver mai accumulato un vero e proprio patrimonio. “Ho sempre perso tutti i soldi” – ha raccontato lei tempo fa – “Hanno scritto che ho un patrimonio di 118 milioni di euro, più di Miuccia Prada. Se fosse vero non sarei qui con lei, sarei a nuotare in un’isola del Pacifico“. Il motivo di queste difficoltà l’ha raccontato proprio lei stessa: “Un po’ perché mi fregavano: a fine tournée talora mi davano solo una parte di quel che mi spettava; sapevano che non avrei controllato. E un po’ per un senso di solitudine. Ero sempre da sola nelle mie scelte; e gettavo via il denaro. Compravo una casa, la arredavo, poi vedevo che nessuno veniva a trovarmi, neppure mio figlio, e la rivendevo, magari a metà prezzo“.

Ornella viveva inoltre a Milano, nel quartiere di Brera, e lo scorso anno aveva anche aperto la sua casa ad Ad. “Dovevo cambiare casa e l’ho comprata in fretta e furia appena rientrata da New York” – ha detto – “L’aveva trovata la mia assistente. Quando l’ho vista, sebbene tanto più piccola di quella in cui abitavo prima, ho capito che mi stava aspettando“. La sua abitazione è infatti stata ristrutturata, così da rendere l’ambiente ancor più accogliente.

Chi è l’unico erede