Ornella Vanoni Funerali, dove vederli in tv: tutta la programmazione Mediaset

Ornella Vanoni è morta all’età di 91 anni dopo una vita piena di successi. Alla camera ardente si sono presente circa 5.000 persone: una fila che partita dal Piccolo Teatro Grassi di Milano e che terminava fino a piazza Cairoli. La sua è una bara semplice, con due cuscini di girasoli e una grande ghirlanda di rose bianche, arrivata sul posto sulle note di Domani è un altro giorno. Ieri 23 novembre la città milanese ha quindi voluto salutare Vanoni proprio in quel teatro dove, anni fa, aveva conosciuto Giorgio Strehler e dove era cominciata la sua carriera teatrale prima di diventare un’iconica interprete di musica leggere. La camera ardente è quindi accessibile anche oggi, dalle 10 alle 13. Alle 15 saranno invece celebrati i funerali nella chiesa di San Marco nel quartiere di Brera, dove Ornella Vanoni viveva.

Tutti i Vip che si sono presentati alla Camera Ardente

Al Teatro Piccolo sono arrivati, nella giornata di ieri, molti artisti della tv e dello spettacolo. Non sono mancati Emma Marrone e il conduttore Fabio Fazio, che la ospitava spesso nel salotto di Che Tempo che Fa. Quest’ultimo ha dedicato la scorsa puntata alla cantante, affermando: “Questa puntata non è come le altre, cercheremo di fare del nostro meglio, naturalmente, ma è una puntata totalmente dedicata a Ornella. Non solo per le cose che faremo nel corso della puntata ma perché il nostro cuore da due giorni è lì. Ornella è stata una di noi, abbiamo perso una compagna di giochi, giocare è difficile adesso ma è il nostro mestiere che è anche il suo e quindi cercheremo di farlo nel migliore dei modi“.

Si sono inoltre presentati Fiorella Mannoia, Arisa, il trombettista jazz Paolo Fresu che suonerà alle esequie, Madame e Memo Remigi, Cristiano Malgioglio e Lella Costa, Simona Ventura, Gabriele Salvatores, Antonio Marras, il compositore Paolo Jannacci, Mario Lavezzi e Francesco Gabbani. Tra l’altro è stata presente la senatrice Liliana Segre, oltre al sindaco Beppe Sala e all’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Mediaset, dove e quando vedere i Funerali

Il palinsesto Mediaset dedicherà uno spazio ai funerali della compianta cantante che, con la sua scomparsa, ha lasciato un grande vuoto nel mondo dello spettacolo. Dalle ore 14, Diario del Giorno seguirà infatti in diretta, su Rete 4, la commemorazione funebre.