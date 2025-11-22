Ornella Vanoni: età, cause morte, marito e figli, carriera e vita privata dell’artista

Ornella Vanoni è morta e il mondo della musica e dello spettacolo piange la sua dipartita, avvenuta all’improvviso.

Ornella Vanoni è morta all’età di 91 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel mondo dello spettacolo e dopo una carriera ricca di successi. Il suo era, nell’ultimo periodo, un volto fisso del talk show Che Tempo che Fa in onda sul Nove, e proprio in quel salotto ha espresso tutta la sua simpatia e intelligenza, oltre che il suo carattere libero. Come raccontato da Il Corriere della Sera, la cantante sarebbe dovuta tornare nel programma di Fabio Fazio domenica prossima. Le sue condizioni di salute sarebbero precipitate pochi giorni fa. “Non sto bene, ho un dolore a una vertebra, non so, mi sento strana ma vado lunedì in una clinica di Pavia dove sono bravissimi” – aveva detto al critico cinematografico Maurizio Porro – “Mi fido, li conosco, mi metteranno a posto. Ora devo stare ferma, ho un dolore, sai come un coltello che ti trapassa la schiena. Domenica non vado da Fazio, ci sono a settimane alterne: ci andrò domenica prossima“.

Una carriera fatta di successi incredibili

La cantante è in realtà sempre stata un mito in questi sessant’anni di carriera. A contraddistinguerla è sempre stata la sua classe d’artista e l’incontro con personaggi, che di certo hanno forgiato la sua personalità. Per questo motivo, fino all’ultimo giorno, è stata ospite di programmi televisivi, soprattutto per via dei tanti aneddoti che raccontava e per come li raccontava. Per il suo novantesimo compleanno aveva inciso il brano Ti voglio con Elodie e ditonellapiaga, e aveva realizzato anche Diverse, un nuovo progetto discografico per BMG.

Poi c’è stato Vincente o Perdente, un diario sentimentale che parla dei suoi 90 anni di vita. Del resto, era figlia della borghesia milanese e, a vent’anni, era diventata la ragazza della Mala, nell’ambiente del Piccolo, a Milano. Negli anni Ornella è diventata la compagna di Giorgio Strehler che le ha cucito addosso Le canzoni della Mama, da cui sono nati capolavori come Ma mi e Le mantellate.

L’amore con Gino Paoli

Dopodichè la Vanoni è entrata in contatto con la Scuola Genovese e, in quel periodo, è nato l’amore con Gino Paoli immortalato da una delle più belle canzoni della storia della musica italiana, Senza Fine. Nonostante la loro separazione, i due sono rimasti ottimi amici per tutta la vita e si sono anche esibiti insieme in più di un occasione, dando vita a dei concerti incredibili.