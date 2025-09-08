Ornella Muti vestita così al matrimonio della figlia Naike: una dea

La figlia di Ornella Muti ha pronunciato il Sì con una cerimonia intima e privata. Ecco come si è vestita la mamma.

Naike Rivelli ha detto Sì. La figlia di Ornella Muti si è infatti sposata con Roberto Marzano ed è stata protagonista di una cerimonia molto intima e romantica nella dimora in cui vive con la mamma, in Piemonte. Le nozze erano state annunciate qualche tempo fa sui profili social con i diretti interessati, quando i due sposi avevano postato le pubblicazioni in Municipio. Finalmente marito e moglie, hanno mostrato a tutti la propria felicità in un giorno così speciale.

I dettagli sulle nozze

Naike Rivelli e Roberto Marzano si sono uniti in matrimonio optando per una location molto intima, ma soprattutto immersa nella natura. Hanno infatti pronunciato il fatidico sì in un casolare in Piemonte, in provincia di Alessandria, dove la sposa vive ormai da anni con la mamma Ornella Muti. Cè stata in primis la celebrazione del rito civile, e i festeggiamenti si sono poi tenuti in giardino insieme a pochissimi invitati, tra cui i fratelli di Naike Andrea e Carolina Facchinetti. I presenti hanno ballato a piedi nudi, con lucine scintillanti tra le siepi e il lancio del bouquet a bordo piscina. Una festa magica, quella organizzata dai due sposi, dove a trionfare è stato soprattutto l’amore.

La neo sposa ha scelto, per il grande giorno, un abito che non avesse niente a che fare con il pianto. La showgirl ha infatti preferito il color avorio e ha optato per un lungo abito di seta con dei decori tono su tono all over. La sua è stata in particolare una scamiciata oversize con le maniche ampie, un maxi spacco frontale e un taglio sulla schiena. Molti hanno inoltre notato le scarpe con tacco e zeppa, oltre che gli occhiali da sole con le lenti fumé. Naike ha portato anche un ombrellino di fiori rosa e bianchi con cui si è protetta dal sole.

L’outfit di mamma Ornella Muti

La mamma della sposa è apparsa raggiante. L’attrice ha infatti scelto un abito a fiori semi corto con tulle verso le estremità, ma anche delle scarpe con il tacco e degli occhiali per ripararsi dalla luce del sole. Un outfit semplicissimo che ha rispecchiato ancora una volta la personalità della showgirl.