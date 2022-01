Il Teatro di Pordenone, mediante il proprio legale, Antonio Malattia, si augura che il compenso di Ornella Muti a Sanremo 2022 venga usato come risarcimento nei suoi confronti. A scriverlo è il Messaggero Veneto. La storia è quella concernente la mancata partecipazione dell’attrice a un evento, nel 2010, adducendo motivi di salute, quando tuttavia era a una cena di gala con il presidente della Russia Vladimir Putin. La madre di Naike Rivelli era stata condannata a risarcire il danno.

Due giorni fa al Tribunale di Trieste c’è stata la periodica udienza di verifica riguardante lo stato dei pagamenti. Il bonifico da mille euro al mese continua ad arrivare e consente alla Muti la sospensione condizionale della pena. In merito all’esecuzione della sentenza – 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa in seguito a truffa aggravata e falso – sta in questo momento vigilando la Corte d’appello di Trieste. Finora l’attrice ha pagato 21 mila euro: ne mancano all’appello ancora 15 mila.

Ornella Muti, all’anagrafe Francesca Romana Rivelli, è una delle cinque donne scelte dal conduttore e direttore artistico della kermesse canora Amadeus come co-conduttrici. L’attrice sarà presente alla serata inaugurale del Festival della Canzone italiana, in partenza martedì 1 febbraio alle 20.40 su Rai1. Nella seconda serata salirà sul palco dell’Ariston l’attrice di Suburra Lorena Cesarini, nella terza la performer fiorentina Drusilla Foer, nella quarta l’attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, mentre alla serata finale ci sarà Sabrina Ferilli.

La Muti ha dichiarato in un’intervista al Corriere della Sera in merito alla sua partecipazione a Sanremo 2022:

“Sanremo è l’Italia, lo seguono tutti. Il Festival vuol dire entrare nelle case di tutti gli italiani, vuol dire essere parte di una cosa bella in un momento difficile come quello che stiamo vivendo: Sanremo dà allegria, diverte, dà speranza”.