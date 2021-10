Ornella Muti a Ti sento: “Hanno scritto anche cose terribili su di me. Celentano? Non mi piace parlarne”

Una clip tratta dall’intervista di Ornella Muti a “Ti sento”, condotto da Pierluigi Diaco in onda martedì 5/10 in seconda serata su Rai 2.

Quarto appuntamento con Pierluigi Diaco per Ti sento in onda domani, martedì 5 ottobre, in seconda serata su Rai 2. Protagonista al centro dell’intervista sarà l’attrice Ornella Muti. Ripercorrerà la sua carriera professionale costellata di film di successo, le storie, la famiglia, i ricordi e le persone che hanno caratterizzato la sua vita.

Non solo, essere un personaggio pubblico comporta dei rischi, comprese subìre delle critiche. La Muti si aprirà anche a proposito di questo: “Hanno scritto anche cose terribili su di me. Ad esempio ‘la Muti si attribuisce un’anima’ e questo è il nostro lavoro, noi siamo dei ‘momenti’, delle ‘cose’, non siamo delle persone“.

Su Adriano Celentano: “Non mi piace parlarne, non mi sembra rispettoso per nessuno di noi. Credo che le cose vadano fatte sempre con un’attenzione verso gli altri”

Nel video in alto un frammento tratto dall’intervista.

Credits Video: Rai Play