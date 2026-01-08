Ore 14 Sera, le anticipazioni di oggi 8 gennaio 2026: i temi e gli ospiti di Milo Infante

Milo Infante torna in prima serata con Ore 14 Sera, la versione in prime time del suo talk. Nel programma affronta tanti casi di cronaca di maggior attualità, approfonditi mediante testimonianze inedite, collegamenti in diretta, inchieste e il parere di esperti. Nell’appuntamento di questa sera, sarà dato spazio alla strage di Capodanno a Crans-Montana, dove sono morte 40 persone e 120 sono rimaste ferite. Il format Rai si sta infatti occupando delle indagini, anche nella versione pomeridiana.

Le anticipazioni di oggi 8 gennaio 2026

Il conduttore Milo Infante torna su Rai 2 dopo la pausa natalizia, con la versione serale in onda su Rai 2 a partire da stasera 8 gennaio. Il primo caso da affrontare sarà sicuramente quello del Delitto di Garlasco: dopo l’udienza in cui sono state fatte le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, non sono ancora stati chiari tutti i punti sull’omicidio di Chiara Poggi. Sembrerebbe abbastanza certo che il DNA sotto le sue unghie appartenga ad Andrea Sempio, il movente del suo assassino. Durante la puntata di questa sera, si faranno delle ipotesi e si cercherà di capire, con dei metodi investigativi, perché la giovane donna è stata uccisa. Tra gli ospiti ci sarà il generale Luciano Garofano, che arriverà in studio per rispondere alle accuse di presunte manomissioni di alcune prove, come la presenza del DNA di Alberto Stasi sui pedali della bicicletta.

“È arrivata una telefonata, da parte di qualcuno che stava indagando, in cui veniva detto: ‘datemi qualcosa per incastrare Stasi’” – ha detto la iena Alessandro De Giuseppe durante la sua ospitata a Zona Bianca – “15 minuti dopo appaiono 2.5g di DNA puro e pulito sui pedali della bicicletta”. Questo DNA “pulito” non sarebbe stato presente alle prime indagini con il luminol: tra l’altro ritrovare materiale genetico puro e non contaminato su superfici come pedali di cibi e suole di scarpe è una cosa piuttosto rara.

Ore 14 Sera è ripartito lo scorso 11 settembre e va in onda anche nel 2026. Dopo le festività natalizie, il talk show condotto da Milo Infante torna su Rai 2 dall’8 gennaio e sarà sempre visibile in streaming e on demand sul sito e sull’app di Rai Play.