Ore 14 è un programma di approfondimento giornalistico condotto da Milo Infante, in onda su Rai 2, tutti i giorni, da lunedì a venerdì, dalle 14:00.

Le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di Ore 14, il nuovo programma di Rai 2 condotto da Milo Infante in onda a partire da oggi, lunedì 26 ottobre 2020, verrà approfondita la situazione critica che sta vivendo il nostro paese a seguito della seconda ondata della pandemia di COVID-19.

Si parlerà degli scontri avvenuti a Napoli venerdì scorso, delle nuove disposizioni messe in atto dal governo Conte per affrontare questa fase dell’emergenza, delle tensioni sociali causate da queste nuove misure, dei vaccini antinfluenzali in Italia, che sono diventati ancora più importanti proprio a causa della pandemia, e della campagna vaccinale.

Gli ospiti presenti nella prima puntata saranno Giovanni Toti (presidente della Regione Liguria), Dario Nardella (sindaco di Firenze), Franco Bechis (direttore de Il Tempo), Vittorio Agnoletto (medico ed esperto di globalizzazione e politiche sanitarie), Fabrizio Pregliasco (virologo dell’Università degli Studi di Milano) e la conduttrice Monica Leofreddi.

