Ore 14: perchè Milo Infante non va in onda oggi, venerdì 14 novembre

La programmazione di Rai 2 cambia totalmente in questi giorni e in queste ore. Sono tante le trasmissioni che tra oggi e domani subiranno diversi cambiamenti d’orario. Ecco, allora, una guida completa, per sapere a che ora sintonizzarsi sulla seconda rete pubblica.

Questa scelta conferma l’importanza che la rete riconosce al tennis e alle ATP Finals. Non si tratta solo di una trasmissione sportiva, ma di un momento di grande aggregazione per il pubblico italiano, che può così supportare i propri tennisti a livello mondiale. Le modifiche al palinsesto mostrano una volontà di adattarsi alle esigenze di un pubblico sempre più appassionato e di dare spazio a eventi che fanno emozionare milioni di telespettatori. Ecco, allora, tutte le variazioni sui programmi più importanti.

Tutte le variazioni al palinsesto di Rai 2

Le ATP Finals 2025 stanno infiammando il pubblico di Torino con i migliori tennisti del mondo, e Rai 2 non perde occasione di portare l’emozione dei match in prima serata e nel pomeriggio, con un’attenzione particolare agli azzurri Jannik Sinner e Lorenzo Musetti. L’emittente, infatti, ha deciso di modificare il proprio palinsesto per trasmettere in esclusiva uno dei grandi eventi sportivi dell’anno, garantendo visibilità alle partite dei due talenti italiani impegnati nel torneo.

L’orario delle partite si suddivide in due finestre principali: le 14:00 e le 20:30. Pertanto, alcuni programmi sono stati spostati o cancellati per fare spazio agli scontri che vedono coinvolti i tennisti italiani, come ad esempio il match di Sinner, una delle stelle del torneo, che gioca in orario pomeridiano. La rete ha quindi deciso di adattare la propria programmazione di conseguenza.

Oggi, 14 novembre, Rai 2 offre ai telespettatori la partita di Sinner contro l’americano Ben Shelton, in programma alle 14:00. L’azzurro, già a punteggio pieno nel suo gruppo con due vittorie su due, ha la possibilità di consolidare il proprio primato, mentre Shelton, con il record di zero vittorie, gioca la sua ultima partita alle Finals. Per permettere la trasmissione del match, Rai 2 rinvia l’appuntamento con Ore 14 di Milo Infante, mentre il programma BellaMa’ di Pierluigi Diaco viene saltato. A seguire, sarà trasmessa la partita Polonia-Italia, valida per le qualificazioni agli Europei di Calcio Under 21.

Anche sabato 15 novembre il palinsesto di Rai 2 subisce modifiche, questa volta per la prima semifinale delle ATP Finals. La partita tra Sinner e Alex de Minaur, programmata per le 14:30, sostituirà i consueti appuntamenti con Playist, Storie al Bivio Weekend e Top – Tutto Quanto Fa Tendenza. Il match diventa il focus della giornata, dato l’importante significato per la corsa verso la finale del torneo.