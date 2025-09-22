Ore 14, perchè Milo Infante non va in onda oggi lunedì 22 settembre

Oggi era prevista una nuova puntata di Ore 14, dopo una settimana di stop per la trasmissione di Milo Infante. Il conduttore sarebbe dovuto tornare in onda in diretta, ma l’appuntamento è stato di nuovo cancellato. Sui canali Rai è in realtà stato trasmesso sia E’ Sempre Mezzogiorno, il programma culinario con Antonella Clerici, sia Storie Italiane di Eleonora Daniele. Il programma Ore 14 ha invece avuto uno stop a causa dello sciopero generale per la Palestina che è stato organizzato oggi in tutta Italia.

Ecco perché Ore 14 non va in onda

L’episodio del programma di Milo Infante è saltato per via della mobilitazione dei giornalisti Rai, tutti scesi in piazza per protestare contro i massacri di Gaza. La giornalista Rita Cavallaro aveva infatti scritto sui social che avrebbe sfidato gli scioperi per essere presente nel programma Rai 2, e nessuno si aspettava che sarebbe arrivato lo sciopero in quella sede. Ad aver causa la mancata messa in onda è stata sicuramente l’assenza di tecnici, anche se non c’è stata alcuna comunicazione ufficiale. Al momento su Rai 2 sta andando in onda un film.