Perché oggi 23 settembre 2024 non va in onda Ore 14. Quando torna il programma di Milo Infante e cosa Rai 2 ha trasmesso al suo posto

E’ uno degli appuntamenti più attesi dai telespettatori di Rai 2. Oggi, lunedì 23 settembre 2024, ‘Ore 14‘, il programma di cronaca, condotto da Milo Infante, dal lunedì al venerdì, tra le 14 e le 15:25 non è andato in onda.

La motivazione è collegata direttamente allo sciopero indetto dai sindacati Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, Fnc-Ugl, Snater, a seguito della mancata approvazione da parte dei lavoratori dell’ipotesi di rinnovo del Contratto di lavoro per quadri, impiegati ed operai in che oggi sta influenzando la gran parte della programmazione delle tre reti, dunque anche quella di Rai 2.

Al posto della puntata odierna, è andata in onda la replica della prima puntata de Lo spaesato, lo show di Teo Mammuccari.

Il programma ha debuttato ad Agropoli (Salerno), vicino al Parco Nazionale del Cilento: in questa occasione, Mammucari ha raccontato in teatro la sua esperienza con gli abitanti locali, con i quali ha imparato, giocato e scherzato.

Le cause dello sciopero includono: il piano industriale e le future prospettive dell’azienda (la vendita di quote aggiuntive di Rai Way per finanziare il piano industriale); l’incertezza sul supporto economico all’azienda; l’incertezza riguardo l’ammontare e le modalità di incasso del canone a partire dal 2025, a seguito della riduzione, nel 2024.

Il comunicato Usigrai:

L’Usigrai, il sindacato delle giornaliste e dei giornalisti della Rai, condivide le preoccupazioni di impiegati, tecnici, operai e quadri dell’azienda che domani saranno in sciopero. L’incertezza sulle risorse destinate al servizio pubblico, il futuro di RaiWay e un piano industriale ancora sulla carta, sono il sintomo di una Rai bloccata da partiti e governo che puntano ad una nuova spartizione delle poltrone, in vista del rinnovo del consiglio di amministrazione.

Per L’Usigrai il rilancio dell’Azienda parte anche da un approccio diverso al tema dei rinnovi contrattuali che metta al centro del confronto sullo sviluppo del Servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale, il ruolo dei dipendenti della Rai.

L’appuntamento è per domani, martedì 24 settembre 2024 alle ore 14 su Rai 2.