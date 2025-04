Ci sono grandi novità in arrivo per Milo Infante il suo talk show Ore 14. Ecco cosa dicono le indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Ore 14, grande novità in vista per il giornalista Milo Infante

Si profila una grande novità per Milo Infante, il conduttore che da anni conduce Ore 14, talk show basato su casi di cronaca nera in onda alle 14 da lunedì a venerdì su Rai 2. Infante raggiunge ottimi risultati in una fascia oraria non facile, caratterizzata dalla serrata competizione di programmi di grande successo della Rai – come La volta buona di Caterina Balivo – per non parlare delle fiction di casa Mediaset, in onda su Canale 5.

Con grande professionalità, Milo Infante ha accettato la sfida. E il costante impegno del conduttore al timone del talk ha ottenuto risultati lusinghieri, con indici di ascolto che spesso hanno fatto registrare un ottimo 10% di share. Stando a quanto riporta Davide Maggio la Rai avrebbe deciso di gratificare lo sforzo di Infante ma anche di fare un vero e proprio test. A Viale Mazzini sarebbero perciò pronti a dare una grande chance al giornalista.

È dunque in arrivo quella che si può senz’altro definire una promozione per Milo Infante. Il conduttore milanese terrà compagnia al pubblico nella prima parte della stagione estiva. Per Ore 14 sono previste quattro prime serate a giugno. Stando alle indiscrezioni trapelate, si tratterebbe non soltanto di un avanzamento ma anche di un esperimento.

Se il test dovesse risultare vincente in termini di ascolti, per Milo Infante e il suo team si aprirebbero in pianta stabile le porte di una prima serata nel prossimo palinsesto televisivo. Nella stagione 2025/2026 dunque Ore 14 potrebbe salutare la collocazione nel daytime del primo pomeriggio e approdare nel prime time, ancora “orfano” di un titolo.

La notizia non appare sorprendente visti gli ottimi riscontri ottenuti dal programma in un contesto decisamente difficile. Intervistato da Fanpage.it nel 2023, il conduttore definì la «fascia oraria peggiore» la collocazione del suo show alle 14. Non per nulla, aveva aggiunto «non la voleva nessuno, affidata per molti anni a tutorial vari e programmi utili ad accompagnare il pubblico verso una condizione di relax».

Ore 14 ha cercato invece – con successo – di smuovere le coscienze. Un impegno evidentemente non sfuggito ai vertici Rai, data la non comune capacità, dimostrata sul campo, di saper coniugare, costi e risultati.

Ore 14, un talk show di qualità e quantità

Trasmesso dal 26 ottobre 2020, Ore 14 è un programma di genere rotocalco in onda su Rai 2. Nel corso di cinque edizioni il talk show condotto da Milo Infante ha raccontato. Il format innovativo permette di trattare in maniera coinvolgente i principali fatti di cronaca nera e di omicidio, con inviati sul posto e opinionisti in studio e in collegamento a commentare.

Ore 14 affronta anche argomenti di attualità che spaziano dalla politica all’attualità, senza trascurare i temi economici e sociali. In ogni puntata ci si sforza di approfondire i casi più significativi con l’ausilio di esperti come avvocati, medici legali e pm coinvolti nelle indagini. Il taglio è analitico, in modo da fornire una descrizione dettagliata di quanto accaduto.

Rigore, precisione e professionalità sono le insegne del conduttore e degli ospiti in studio. Fiori all’occhiello di un programma che si segnala per la qualità dei servizi e degli approfondimenti, ma anche per la capacità di far interagire pubblico e giornalisti.