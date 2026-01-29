Ore 14, Milo Infante: arriva il comunicato della Rai

In queste ultime ore, la Rai ha lanciato un comunicato sull’accaduto, denunciando gli episodi di aggressione che continuano a ripetersi e che coinvolgono troupe televisive, giornalisti e professionisti del settore.
“La violenta aggressione alla quale è stata sottoposta la troupe del programma di Milo Infante ‘Ore 14’ che cercava di documentare la situazione di degrado nella difficile zona milanese di Rogoredo è un atto vile e gravissimo che Rai condanna con fermezza” – cita la nota divulgata dall’azienda di Viale Mazzini – “Nell’esprimere la piena e convinta solidarietà ai due inviati coinvolti e a tutta la redazione del programma e nel ringraziare la Polizia per il pronto intervento che ha evitato il peggio, Rai ribadisce con forza che non saranno certo le aggressioni o le intimidazioni a fermare il dovere – e il diritto – del Servizio Pubblico di informare correttamente e compiutamente i cittadini, anche nelle situazioni più difficili“.