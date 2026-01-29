Ore 14, Milo Infante: arriva il comunicato della Rai

Le troupe televisive continuano ad essere oggetto di numerose aggressioni. Un nuovo episodio è accaduto ieri a Milano, dove gli inviati di Ore 14, il tv show di Rai 2 condotto da Milo Infante, sono stati picchiati e rapinati da un gruppo di spacciatori. Ad esser coinvolti sono stati i giornalisti Francesca Pizzolante e Giovanni Violato, recatisi nel capoluogo lombardo per documentare quanto accaduto durante una sparatoria, dove un ragazzo di 28 anni è rimasto ucciso a Rogoredo, uno dei quartieri in cui è più presente la droga. Mentre i due professionisti stavano realizzando un servizio per il programma, sono stati raggiunti da alcuni spacciatore e, poco tempo dopo, aggrediti.

È stato immediato l’intervento della polizia che si trovava a pochi metri di distanza per completare i rilievi della sparatoria del pomeriggio. Per Giovanni Viola si sono rese necessarie le cure dei medici del 118. Milo Infante ha denunciato l’accaduto affermando: “Esprimo piena solidarietà ai colleghi e la ferma condanna dell’ignobile aggressione da parte di spacciatori che si sentono padroni di un territorio che deve ritornare sotto il controllo dello Stato. Ringraziamo il 118 e gli agenti della polizia di Stato prontamente intervenuti evitando il peggio in una situazione di degrado non più sostenibile”. E ancora: “Tre dei sei spacciatori che ieri sera a Rogoredo hanno aggredito, picchiato e rapinato i nostri colleghi di Ore 14. Solo l’intervento della polizia ha evitato il peggio”.



Il comunicato della Rai

In queste ultime ore, la Rai ha lanciato un comunicato sull’accaduto, denunciando gli episodi di aggressione che continuano a ripetersi e che coinvolgono troupe televisive, giornalisti e professionisti del settore. “La violenta aggressione alla quale è stata sottoposta la troupe del programma di Milo Infante ‘Ore 14’ che cercava di documentare la situazione di degrado nella difficile zona milanese di Rogoredo è un atto vile e gravissimo che Rai condanna con fermezza” – cita la nota divulgata dall’azienda di Viale Mazzini – “Nell’esprimere la piena e convinta solidarietà ai due inviati coinvolti e a tutta la redazione del programma e nel ringraziare la Polizia per il pronto intervento che ha evitato il peggio, Rai ribadisce con forza che non saranno certo le aggressioni o le intimidazioni a fermare il dovere – e il diritto – del Servizio Pubblico di informare correttamente e compiutamente i cittadini, anche nelle situazioni più difficili“. Le parole di Milo Infante

In una dichiarazione rilasciata a Libero Magazine, Milo Infante ha parlato dell’aggressione: “Per fortuna non hanno fatto male a Francesca, questo è stato il nostro primo pensiero. Lei ha veramente corso un grave pericolo. Non se lo aspettavano. Non si aspettavano di trovare tutta quella gente a distanza di un’ora dalla sparatoria e a soli 100 metri da dove si era svolta. Questo significa che è gente che non molla il territorio, resta lì e non se ne va perché lo considera proprio. L’altra cosa che ci ha colpito è che Giovanni è stato ferito con una bottiglia che miracolosamente non si è rotta. Lui è stato colpito sotto l’occhio e se si fosse rotta lo avrebbe perso… quindi un piccolo miracolo”.