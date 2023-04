Ore 14, l’annuncio in diretta della gravidanza di un’inviata in collegamento con il fratello di Alice Neri (VIDEO)

Tutto in tv è possibile, anche annunciare la gravidanza di una giornalista direttamente durante un collegamento con il fratello di una vittima d’omicidio. Questo è quanto avvenuto oggi a Ore 14, con l’annuncio della gravidanza dell’inviata Nicole Di Giulio. Il tutto si è verificato nei secondi finali di trasmissione ed è stato organizzato da Milo Infante con la complicità della giornalista.

Nicole Di Giulio si era da poco collegata con Matteo Marzoli, fratello di Alice Neri, una ragazza trentaduenne carbonizzata cinque mesi fa all’interno della sua auto. Al termine del collegamento Infante l’aveva invitata a rimanere in linea, perché prima del termine della puntata si sarebbero ricollegati.

A pochi secondi dalla fine della puntata odierna di Ore 14, effettivamente Milo Infante è tornato a collegarsi con l’inviata per annunciare la sua gravidanza. “Abbiamo una notizia meravigliosa, una notizia bellissima, una notizia straordinaria che vogliamo darvi con la nostra Nicole Di Giulio” annuncia sorridente ed entusiasta Infante.

“Spero Matteo che le faccia piacere condividere con noi una notizia che riguarda Nicole” spiega il giornalista all’ospite in collegamento. Poi arriva l’annuncio da parte dell’inviata: “Sono in attesa di un bambino che nascerà ad ottobre e quindi si allargherà la famiglia di Ore 14 e Milo farà un po’ da zio”.

A #Ore14 l'annuncio della gravidanza dell'inviata Nicole Di Giulio in collegamento con il fratello di Alice Neri, morta carbonizzata 5 mesi fa. pic.twitter.com/gNOvNzE6WS — Niccolò Fabbri (@niccolo_fabbri) April 28, 2023

Di Giulio poi aggiunge che il bambino nascerà lo stesso mese del fratello di Alice Neri. In tanto in studio arriva una torta e compare anche il sesso del nascituro, in perfetto stile gender reveal (manca solo lo sparo di coriandoli). “Ore 14 a volte l’abbiamo definito un piccolo vascello pirata, un veliero piccolino che si muove nel gigantesco mondo dell’informazione. Noi ci consederiamo davvero una famiglia” spiega infatti il conduttore di Ore 14.

“Quando abbiamo scoperto – perché Nicole ce lo ha detto – che aspettava un bambino, è stato un momento di grande gioia” ha infine concluso Infante, prima di ironizzare sul possibile nome del bambino. Se pare comprensibile la gioia per un nuovo ingresso nella ‘famiglia’ di Ore 14, qualcosa di più ci sarebbe da dire sulle modalità scelte per dare questa notizia.

Ore 14 si occupa di cronaca e questa appendice finale sarebbe probabilmente dovuta rimanere uno spazio riservato all’inviata, senza includere Matteo Marzoli.