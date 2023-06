Ora o mai più in replica su RTV San Marino

Ora o mai più è in replica, ma non sulle ‘tradizionali’ reti Rai: il programma condotto da Amadeus, che è diventato un piccolo cult tra aficionados di format musicali un po’ ‘pepati’, è infatti in onda nel prime time del sabato sera su RTV San Marino, la tv pubblica della Repubblica di San Marino, diretta emanazione della nostra Rai.

Da tempo gli amanti del format, che mette in competizione ‘vecchie glorie’ del panorama musicale italiano, artisti che hanno avuto un exploit con un brano di successo, che hanno toccato le vette del mercato per poi uscirne più o meno rapidamente e che decidono di rimettersi in gioco. Il ‘ritorno al successo’ però passa attraverso ‘il giogo’ della sfida e del talent, nel quale i giudici sono anche i loro coach: e accogliere i suggerimenti di altri, nonché essere giudicati da qualcuno che potrebbe essere considerato dal concorrente stesso semplicemente ‘più fortunato’ di lui è una notevole base per battibecchi – e scontri – al fulmicotone.

Di questo programma, ideato da Carlo Conti e Pasquale Romano e condotto da Amadeus, sono state realizzate solo due edizioni, la prima – nel 2018 – con Lisa vincitrice (secondi i Jalisse e terzo Massimo Di Cataldo) e la seconda nel 2019, con Paolo Vallesi vincitore (seconda Jessica Morlacchi e terza Silvia Salemi, giusto per citare solo il podio).

Mentre il pubblico chiede da tempo una terza edizione e mentre nei palinsesti, anche estivi, delle reti Rai si fa fatica a rivedere le vecchie, ci pensa RTV San Marino a colmare il gap: la rete, diretta da Ludovico Di Meo fino alla sua improvvisa scomparsa e da qualche giorno nelle mani di Andrea Vianello, ha infatti scelto di programmare la seconda edizione nel prime time del sabato, come accennato. E così chi ha voglia di rivedere il programma, ma non vuole recuperarlo su RaiPlay, può sintonizzarsi sul canale 831 del DTT o collegarsi al sito il sabato sera alle 20.55.

E se c’è una cosa che invidiamo tantissimo ai cugini della Rocca è l’orario di inizio del prime time…