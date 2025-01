Per molti è rimasto un cult, ma Ora o mai più ha avuto finora soltanto due edizioni, realizzate tra l’estate 2018 e l’inverno 2019. Alla conduzione c’era Amadeus, ora emigrato al Nove. Dunque per questo ritorno non poteva che cambiare la conduzione del programma, passata nelle mani di Marco Liorni. Sarà lui dunque a guidare la gara fra gli otto cantanti che torneranno a mettersi alla prova, dopo essere finiti in una zona d’ombra.

Il format, infatti, prevede che a sfidarsi, guidati da giurati-coach, siano cantanti che non godono più della popolarità che hanno avuto per un determinato periodo. A partecipare a questa nuova edizione di Ora o mai più saranno Anonimo Italiano, Matteo Amantia degli Sugarfree, Antonella Bucci, Carlotta, Pierdavide Carone, Loredana Errore, Pago e Valerio Scanu.

A ricoprire il ruolo di maestri e al contempo anche di giurati saranno invece Alex Britti, Gigliola Cinquetti, Riccardo Fogli, Marco Masini, Rita Pavone, Patty Pravo, Raf e Donatella Rettore. Ciascuno di loro, infatti, oltre ad accompagnare uno dei concorrenti in tutto il percorso, giudicherà le esibizioni di tutti gli altri partecipanti.

Alla conferenza stampa che si terra quest’oggi parteciperanno sia i concorrenti che i maestri. Saranno inoltre presenti il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Marcello Ciannamea e il suo vicedirettore Giovanni Anversa. Anche Marco Liorni sarà fra i presenti all’appuntamento con i giornalisti, dove saranno svelate le prime anticipazioni su questa nuova edizione di Ora o mai più.

Il programma, che partirà sabato 11 gennaio, terminerà sabato 1° marzo, andando a sfidare C’è posta per te su Canale 5. Ora o mai più, prodotto in collaborazione con Ballandi, è nato da un’idea di Carlo Conti, Emanuele Giovannini, Pasquale Romano e Leopoldo Siano. È scritto da Marco Liorni, Sergio Rubino, Paolo Biamonte, Simone Di Rosa e Rossella Rizzi. La regia è firmata da Stefano Mignucci, mentre a dirigere l’orchestra dal vivo sarà il maestro Leonardo De Amicis.