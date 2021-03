Open House – La casa più bella: chi è Giulia Garbi?

Debuttato da ormai qualche settimana sul canale HGTV, Open House – La casa più bella è il nuovo format interamente Made in Italy di casa Discovery.

Se del programma già vi avevamo parlato anche nelle settimane passate, è invece dei suoi giudici che oggi vorremmo raccontarvene di più, e in particolar modo della quota rosa del docu-reality: Giulia Garbi. Insieme a lei Diego Thomas, che i telespettatori ormai conoscono come esperto designer anche di un altro format che siamo soliti trovare ancora oggi in replica su Real Time, Cortesie per gli ospiti.

Giulia Garbi, invece, di apparizioni in tv ne aveva collezionate in passato. Ma, esattamente, di chi stiamo parlando? Di niente meno che di una delle più famose agenti immobiliari di tutta Milano, meneghina d’origine ma cresciuta a Firenze dove si è laureata in Economia e Commercio prima di tornare a vivere all’ombra della Madonnina.

La sua esperienza lavorativa dopo la laurea inizia nel 1991 a PWC Price Waterhouse Coopers, società di revisione e consulenza aziendale, per poi proseguire nel settore finanza per più di dieci anni. Nel 2008, però, Giulia torna a studiare per ottenere l’abilitazione alla professione di agente immobiliare, ed è così che riscopre la sua più grande passione: quella per le case e per l’interior design.

Anche in televisione, seppur ormai diversi anni fa, Giulia Garbi qualcosina l’ha fatta. L’abbiamo vista dal 2010 al 2012 sul canale DoveTV di Sky intenta a raccontarci le case più o meno lussuose e storiche di tutta Italia, mentre dal 2012 Giulia è approdata sul canale 413 di Sky fino al 2015 con le prime quattro stagioni di La seconda casa non si scorda mai. Ora, il successo su HGTV.

Giulia Garbi continua a lavorare anche da libera professionista grazie alla sua omonima agenzia immobiliare. Ogni giorno anche sui suoi canali Social propone abitazioni in affitto e vendita a tutti i suoi fan.