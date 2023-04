Only Fun – Comico Show, il programma dedicato al buonumore condotto dai PanPers con Elettra Lamborghini, torna stasera alle 21.25 su Nove con la terza edizione.

TvBlog per l’occasione ha intervistato la monologhista Valentina Persia, tra i protagonisti del comedy show del canale Warner Bros – Discovery.

Valentina Persia, cosa dobbiamo aspettarci da lei in questa edizione di Only Fun – Comico Show?

Beh, se fai una carrellata dal macchinario con il quale stai riprendendo penso che dall’abbigliamento si capisce. Porto ovviamente il mio personaggio, la mia maschera, che ci tengo a precisare, al di fuori dello show, della tv, del palcoscenico che mi rappresenta da trent’anni io sono tutt’altro, sono molto meglio di persona, quindi vi lascio immaginare cosa verrà fuori. Porto questa donna famelica, desiderosa e speranzosa di trovare il suo uomo, ovviamente è una maschera che vive sul palco, che dopo tolgo, perché sono una mamma a casa con le ciabatte, con i capelli arruffati, però grazie a questo programma mi dà la possibilità di giocare e di gigionare con quello che è simpaticamente il mio alter ego.

Come si sta trovando in questo ambiente?

Devo dire che l’ambiente è molto rilassante, molto familiare, perché dietro siamo tante persone una diversa dall’altra, tanti artisti bravissimi, l’uno diverso dall’altro e quindi ci completiamo e ci aiutiamo, che magari quando sentiamo che una battuta è meno forte andiamo con chi è più o meno sulla nostra scia d’onda e quindi ci facciamo anche aiutare. Un ambiente davvero molto familiare, ma non solo per i comici, con tutti i tecnici, con le maestranze, veramente si vive in un’atmosfera corale e familiare.

Si è mai trovata nella situazione di un pubblico particolarmente ostico che non ride alle battute? Come si esce da quella situazione?

Capita, capita, altroché, quelli sono i momenti difficili in cui come i momenti della vita esce la tigna romana, cioè nel senso di un personaggio che cerca di arrivare a strappare quell’applauso quando magari quell’applauso stenta ad arrivare o una battuta che tu eri sicura che al pubblico potesse arrivare, invece quella sera stranamente non arriva. Vado sempre a puntare la persona che ride meno, perché diventa per me una sfida, una sfida diretta, quindi sono sicura e spero speranzosa che alla fine del mio monologo prima o poi riuscirò a strappargli il sorriso e se ce l’ho fatta con quello mentre tutti ridono significa che il testo è andato bene.

Lei è diventata molto famosa grazie alla sua partecipazione a La Sai L’Ultima? come barzellettiera. Che ricordi ha di quell’esperienza?

Bellissima, se sono qua lo devo a La Sai L’Ultima?, di certo non lo devo alla mia bellezza che poi invece in tarda età si sono tutti accordi, sto scherzando … Lo devo totalmente a La Sai L’Ultima?, un programma per le reti Mediaset che mi ha portato alla conoscenza del grande pubblico, che è durata trent’anni perché la gente mi ricorda soprattutto con quello e con quello ancora continuo i miei spettacoli. Io adesso lo uso come un’esca, come un amo, lancio l’amo pensando che sia una barzelletta e invece si trovano davanti ad un’attrice a 360 gradi.

Lei ha partecipato ad un’edizione de L’Isola dei Famosi, quella del 2021. Si è distinta per la sua battuta pronta, ma secondo lei i reality fanno bene ai comici?

Prima di partecipare all’Isola dei Famosi pensavo di no, perché tutti i colleghi che ho visto partecipare ai reality non sono state partecipazioni molto fortunate a onor del vero. Quando mi è stato chiesto e proposto di partecipare all’Isola dei Famosi avevo proprio questo tipo di paura prima dello sbarco che l’Isola, dove toglie, perché l’Isola toglie tantissimo, la fame, gli affetti da cui si sta distanti, i miei figli. E quindi avevo paura di perdere quel mio pubblico che era abituato a una Valentina sicuramente più allegra rispetto a quello che è stato, invece io ho detto agli autori che non sapevo cosa sarebbe venuto fuori, che nei momenti di difficoltà viene fuori tutta la mia verità. E la verità è stata premiata perché sono arrivata – come tutti ricorderete – seconda. Per me è stata un’esperienza magica che ha portato alla conoscenza del grande pubblico anche una Valentina più profonda rispetto a quella ilare alla quale sono abituati da trent’anni.

Un saluto per i lettori di TvBlog.

A tutti i lettori di TvBlog un bacio da questa mil.ona ma prima o poi v’acchiappo!