È nato come manga, poi è stato adattato ad anime ed ora il passo più difficile, quello a serie tv live action. One Piece si presenta al pubblico di Netflix in una versione con interpreti in carne ed ossa, in occasione dei 25 anni dal suo debutto su carta (era il 1997). Non una storia qualsiasi, ma una vera e propria saga che, grazie al suo creatore Eiichirō Oda, ha proposto ai lettori e spettatori un mondo incredibile, dove leggi della nostra realtà e fantasia coesistono senza stridere ed in cui ogni avventura raccontata ha un obiettivo: raggiungere il mitico tesoro di Gold Roger. Siete pronti a salire anche voi sulla Going Merry, dirigervi verso la Rotta Maggiore e far parte della ciurma di Cappello di Paglia? All’arrembaggio, allora: proseguite nella lettura!

One Piece serie tv, uscita

Netflix ha fissato come data di uscita della prima stagione della serie tv tratta da One Piece giovedì 31 agosto 2023, quando tutti gli episodi saranno disponibili sulla piattaforma.

A che ora esce One Piece su Netflix?

Come con tutte le sue serie tv originali, Netflix mette a disposizione la prima stagione di One Piece a partire dalle 09:00, ora italiana

La trama di One Piece, la serie tv

Difficile riassumere la trama di One Piece, se consideriamo l’enorme quantità di materiale che fornisce il manga di Eiichirō Oda. Questa sarà una delle sfide di Netflix, che dovrà riuscire a rendere la serie accessibile sia al nuovo pubblico che agli affezionati della versione originale, senza apportare troppi tradimenti rispetto ad essa.

Ad ogni modo, la prima stagione di One Piece procede di pari passo (fatte le dovute eccezioni) con i primi dieci capitoli del manga, traendo spunto dall’arco narrativo che porta il nome di “Romance Dawn”. Facciamo così la conoscenza di Monkey D. Luffy (Iñaki Godoy), giovane aspirante pirata con un sogno: diventare Re dei Pirati.

Questo titolo lo si può ottenere solo in un mondo: trovando il leggendario One Piece, ovvero il tesoro del celebre pirata Gold Roger (Michael Dorman), che ventidue anni prima degli eventi narrati fu catturato dalla Marina -che controlla la sicurezza nei mari del mondo della serie- e giustiziato. Prima di essere ucciso, però, Gold Roger invitò tutti a salpare ed ad andare a cercare il proprio tesoro, là fuori.

Luffy, ora, vuole trovare il tesoro ma, per farlo, ha bisogno di una ciurma. Nel corso della prima stagione assistiamo quindi alla formazione dei componenti storici del manga, ovvero l’affascinante ladra Nami (Emily Rudd), lo spadaccino Zoro (Mackenyu), il cecchino Usopp (Jacob Romero Gibson) ed il cuoco donnaiolo Sanji (Taz Skylar). Ciascuno di loro ha un sogno, che si intreccia con quello di Luffy, abile nel riuscire a formare una ciurma di amici.

A proposito di abilità, Luffy ne ha una del tutto particolare: è fatto di gomma. Questo perché da piccolo ha mangiato un Frutto del Diavolo, che gli ha conferito la dote di essere elastico e di poter allungare il proprio corpo a piacimento. Una caratteristica che gli sarà molto utile durante il suo viaggio.

La ciurma, però, incontra non pochi nemici durante il viaggio: non solo pirati avidi di denaro e potere, anch’essi determinati ad affermarsi come i più forti che ci siano, ma anche la Marina, che tramite il Vice Ammiraglio Garp (Vincent Regan) inizia a dare la caccia alla ciurma di Luffy.

One Piece Netflix, il cast

Gran parte degli interpreti della serie sono attori ed attrici che non hanno mai avuto prima ruoli di rilievo, sebbene abbiano già lavorato a numerose serie tv e film. Da citare, però, la presenza di Vincent Regan, nei panni del Vice Ammiraglio Garp, già visto in film come “Troy”, “300”, “Scontro tra titani” e “Lockout”.

Iñaki Godoy è Monkey D. Luffy: giovane che fin da piccolo sogna di diventare il Re dei Pirati e che indossa sempre un cappello di paglia, regalatogli dal pirata Shanks (Peter Gadiot). Luffy, da piccolo, ha mangiato un Frutto del Diavolo, che ha conferito al suo corpo un’elasticità incredibile;

giovane che fin da piccolo sogna di diventare il Re dei Pirati e che indossa sempre un cappello di paglia, regalatogli dal pirata (Peter Gadiot). Luffy, da piccolo, ha mangiato un Frutto del Diavolo, che ha conferito al suo corpo un’elasticità incredibile; Emily Rudd è Nami: abile ed affascinante ladra, ma anche brava navigatrice. Il suo sogno è quello di disegnare la carta nautica di tutti i mari del mondo;

abile ed affascinante ladra, ma anche brava navigatrice. Il suo sogno è quello di disegnare la carta nautica di tutti i mari del mondo; Mackenyu è Zoro: uno dei più bravi spadaccini al mondo che, per una promessa fatta da piccolo, aspira a diventare il migliore di tutti. Quando non combatte, ama bere e dormire;

uno dei più bravi spadaccini al mondo che, per una promessa fatta da piccolo, aspira a diventare il migliore di tutti. Quando non combatte, ama bere e dormire; Jacob Romero Gibson è Usopp: figlio di un pirata, è un cecchino molto bravo, anche se ha il difetto di raccontare numerose bugie ed inventarsi storie mai avvenute;

figlio di un pirata, è un cecchino molto bravo, anche se ha il difetto di raccontare numerose bugie ed inventarsi storie mai avvenute; Taz Skylar è Sanji: cuoco che lavora al Baratie, ristorante che si trova in mezzo al mare. Il suo talento in cucina viene spesso messo da parte a favore di piatti più semplici, cosa per cui vive con amarezza. Il suo punto debole sono le donne;

cuoco che lavora al Baratie, ristorante che si trova in mezzo al mare. Il suo talento in cucina viene spesso messo da parte a favore di piatti più semplici, cosa per cui vive con amarezza. Il suo punto debole sono le donne; Morgan Davies è Koby: giovane mozzo che Luffy salva nel primo episodio e che invita a far parte della sua ciurma. Ma lui, finalmente libero, decide di inseguire il suo sogno di entrare a far parte della Marina, sapendo che potrebbe diventare nemico di Luffy;

giovane mozzo che Luffy salva nel primo episodio e che invita a far parte della sua ciurma. Ma lui, finalmente libero, decide di inseguire il suo sogno di entrare a far parte della Marina, sapendo che potrebbe diventare nemico di Luffy; Vincent Regan è il Vice Ammiraglio Garp: al lavoro nella Marina. Diventa mentore di Koby e sembra particolarmente ossessionato da Luffy e dalla sua ciurma;

al lavoro nella Marina. Diventa mentore di Koby e sembra particolarmente ossessionato da Luffy e dalla sua ciurma; Michael Dorman è Gold Roger: leggendario pirata che avrebbe nascosto da qualche parte il suo tesoro, soprannominato One Piece. Nessuna sa, però, dove si trovi e cosa contenga.

Ian McShane dà la voce al Narratore (nella versione originale).

Quante sono le puntate di One Piece serie tv?

In tutto, gli episodi della prima stagione sono otto, della durata tra i 55 minuti e poco più di un’ora. Netflix li mette a disposizione tutti a partire da giovedì 31 agosto 2023.

In quale location è stato girato One Piece serie tv?

Gran parte degli episodi sono stati realizzati a Cape Town, in Sudfrica, ai Cape Town Film Studios. Le riprese sono iniziate nel gennaio 2022 e si sono concluse ad agosto dello stesso anno. Molto lungo il lavoro di post-produzione, considerata l’ampia quantità di effetti speciali presenti nella serie tv.

One Piece Netflix, la stagione 2 si farà?

Sebbene Netflix non abbia ancora confermato un rinnovo della serie, è davvero difficile pensare che la piattaforma si sia imbarcata in un progetto tratto da un’opera così mastodontica fermandosi ad una sola stagione. Considerato che numerosi personaggi del manga (tra cui nuovi membri della Ciurma di Cappello di Paglia) sono introdotti più avanti nella storia, e che le avventure di Luffy sono davvero numerose, è molto probabile che One Piece abbia una seconda stagione e, se il responso del pubblico sarà buono, anche altre.

One Piece, il manga

La serie tv trae ispirazione dall’omonimo manga di Eiichirō Oda, il cui primo numero fu pubblicato nel giugno del 1997. È considerato uno dei manga più famosi al mondo, con milioni di fan e di copie vendute: nel 2015 One Piece è entrato nel Guinness dei Primati come serie a fumetti disegnata da un singolo autore con il maggior numero di copie pubblicate.

Il manga ha ottenuto critiche positive, grazie alla capacità dell’autore di creare un mondo molto differente dal nostro, in cui le leggi della fisica si uniscono ad altre situazioni di fantasia in armonia con il racconto. Uno dei punti di forza della storia, inoltre, è la capacità di divertire il pubblico ed al tempo stesso affrontare senza essere troppo pesante, tematiche molto serie, così come presentare ai lettori personaggi ben scritti, ciascuno con una propria personalità e diventati nel tempo quasi di famiglia per il pubblico.

Ad oggi One Piece è composta da più di 105 volumi, ciascuno contenente vari capitoli (in Italia il primo volume è uscito nel 2001). Oda, però, ha già dichiarato che la saga sta giungendo a conclusione e che in pochi anni ci sarà il finale definitivo della saga.

One Piece, l’anime

Dal manga, prima che la serie tv, è stato tratto un anime, anch’esso di enorme successo, in onda dal 1999 in Giappone e dal 2001 in Italia. L’edizione originale, ad oggi, è arrivata a venti stagioni. Quella italiana segue una suddivisione differente e conta, per ora, quindici stagioni.

One Piece è andato in onda inizialmente su Italia 1 con il titolo “All’arrembaggio!”. Successivamente, ha cambiato titolo in “Tutti all’arrembaggio”, “One Piece-Tutti all’arrembaggio” e “One Piece”. Attualmente, va in onda su Italia 2, ma alcuni episodi si possono vedere in streaming su Mediaset Infinity.

One Piece su Netflix

È possibile vedere One Piece solo su Netflix: è quindi necessario avere un abbonamento alla piattaforma. Ci si può abbonare all’abbonamento Base con pubblicità (5,49 euro al mese), Base (7,99 euro al mese), Standard (12,99 euro al mese) e Premium (17,99 euro al mese).