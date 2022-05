Battibecco a Omnibus martedì mattina tra Osvaldo Napoli e Michele Gubitosa. “Piaccia o no siamo la prima forza parlamentare e stiamo ponendo un problema politico”, ha affermato il parlamentare dei Cinque Stelle, intervenendo in merito alla questione del conflitto russo-ucraino.

“Stiamo ponendo un tema politico. Diremo a Draghi: ‘Bene la fase uno, sostegno ad un Paese a esercitare la legittima difesa. Ora via alla fase due. Vai in Europa e spiega che abbiamo bisogno di un’apertura di un tavolo di negoziato serio’. Non ha più senso armare senza una via d’uscita”.

Parole che hanno scatenato la reazione dell’ex esponente di Forza Italia, oggi passato ad Azione. “Siete la prima forza sulla carta. Stando ai sondaggi siete al 13%”.

Gubitosa non ha esitato e ha replicato, lanciando una chiara stoccata all’interlocutore: “Quando ti sarai messo d’accordo a quale partito appartieni, vedremo a quanto sei. Fino alle 2 stai con Azione. A pranzo ne cambierai un altro”.

Inevitabile la risposta finale di Napoli: “Guarda a casa tua e vedi quanta gente è andata via”.